الرئيس الموريتاني يكشف عن تحرك عربي شامل للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا قريبا

نواكشوط - د ب أ – كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس مجلس جامعة الدول العربية الجمعة، عن تحرك عربي شامل وكبير قريباً يمس ويطرح أهمية العلاقات بين الطرفين للتصدي لمحاولة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.

وأوضح ولد عبد العزيز- في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمطار نواكشوط- أن ” العلاقات العربية الإفريقية والتعاون العربي الإفريقي تاريخية، ولا يمكن مقارنتها بمحاولة إسرائيلية للسعى لبناء علاقات جديدة، في حين أن العرب والأفارقة تجمعهما مصالح كثيرة ومتنوعة وكبيرة مبنية على علاقات تاريخية تقوم على مصالح حقيقية”.

وأضاف أن التحرك سيتم خلال القمة العربية الإفريقية التي ستعقد في تشرين ثان/نوفمبر في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، مشدداً على أن العلاقات العربية الإفريقية تبقى وستبقى إستراتيجية.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني إن بلاده تطرح كل القضايا المتعلقة بالصراع مع إسرائيل على اللجنة الرباعية العربية التي تضم 17 دولة عربية رغم صعوبة ومأساوية الوضع العربي الراهن.

وقد غادر الرئيس عباس نواكشوط إلى فنزويلا للمشاركة في قمة مجموعة دول عدم الانحياز.