تيم حسن يفشل في حمل سلافة معمار ويتسبب في نوبة ضحك في الكواليس

القاهرة ـ رغم مرور سبع سنوات على عرض مسلسل “زمن العار”، ألا أنه نُشر فيديو حديث لكواليس المسلسل وقد جمع فيها موقف طريف بين الفنان السوري تيم حسن، والفنانة سلافة معمار، وذلك بسبب عدم قدرته على حملها.

وفي كواليس المسلسل يظهر تيم حسن، وهو يحاول أن يحمل سلافة ولكنه يفشل في ذلك بعد أن يرفعها من على الارض مما يتسبب في نوبة ضحك للبطلة وطاقم العمل في الكواليس.

تيم حسن أوضح أنه لم يتمكن من حملها بسبب حركة قدميها والتي لم تساعده على ذلك مما كاد يتسبب في سقوطها منه.

يذكر أن مسلسل “زمن العار” مسلسل اجتماعي سوري، عرض في رمضان عام 2009، من بطولة بسام كوسا، تيم حسن، سلافة معمار، منى واصف، خالد تاجا، ثناء دبسي، سمر سامي ونخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية. والمسلسل من كتابة حسن سامي يوسف ونجيب نصير، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة «عاج للإنتاج الفني والتوزيع″.