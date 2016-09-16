نيكول سابا تكشف عن أسخف شائعة تعرضت لها… وأكبر مخاوفها في الحياة

القاهرة ـ أعترفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أن الشائعات التي تُطلق عليها لا تمر مرور الكرام، وكثيراً ما تثير غضبها.

نيكول كشفت عن أسخف شائعة تعرضت لها قائلة: “هناك شائعات سخيفة كثيرة أثارت غضبي، لكن وفاتي في حادث كانت أسوأ شائعة لاحقتني”، وعن أكبر مخاوفها قالت: “المرض، أخشى أن أُصاب بمرض، وأعجز عن الحفاظ على حياتي، فأصبح عالة على أحد، كما أخاف أن يصاب المقربون مني بأي مرض، فالتفكير في هذا الأمر يقتلني، ورغم أن عائلتي هي مصدر قوتي، أؤكد أنهم نقطة ضعفي الوحيدة في الحياة”.

أما المهنة التي اختارتها نيكول لو لم تصبح فنانة، فكشفت عنها-في حوارها مع لها- وهي: “قاضية أو محامية”، مبررة ذلك قائلة: “لأنني أكره الظلم وأحب العدل في كل شيء”.

من ناحية أخرى، أطلقت نيكول سابا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مش وقت الكلام” والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع تميم الذى تتعاون معه نيكول للمرة الأولى، وقد تم تصوير الكليب فى لبنان تحت قيادة المخرج روى شكري، كما أنها تشارك في مسلسل جديد بعنوان “ولاد تسعة”.