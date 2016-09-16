رامز جلال يهدد أحمد حلمي

القاهرة ـ أرسل النجم المصري رامز جلال، رسالة تهديد بشكل ساخر للفنان المصري أحمد حلمي، بعد تصريحه بأنه لا يرد على تليفوناته قبل شهر رمضان بأربعة أشهر لمحاولة هروبه من مقالبه التي يقدمها خلال برنامجه في رمضان من كل عام.

ومن جانبة أعاد رامز نشر الفيديو الذى يقول حلمي به هذا الكلام عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات معلقا عليها قائلا: الحل الوحيد علشان اجيبك البرنامج هو اني اخد منى زكي رهينة.

وكان رامز، قد أرسل هذا التهديد الساخر لحلمي، بعد إجابة الأخير على سؤال أحد متابعيه، حول كيفية هروبه من مقالب رامز جلال.