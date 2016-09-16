“كافيه” يجبرك على تناول طعامك بـ”المقلوب”

لندن ـ نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صور تصميم كافيه بطريقة غريبة ومميزة للغاية في ألمانيا، حيث تم إنشاء الكافيه، الذي يحمل اسم “توبليس″، ليكون كل شيء داخله بـ”المقلوب”، حتى المبنى نفسه صمم مقلوبًا رأسًا على عقب.

ووضعت الطاولات والمطبخ على الأسقف وأثاث عائلة وهمية اسمها “توبليس″، معلقة بالأسقف، وهو ما يجعل الزوار يظهرون كأنهم هم أيضًا في المقلوب، ويستمتعون بتناول الطعام بطريقة عكسية.

وحظي الكافيه، الذي يقع في مدينة فيرتهايم، بشهرة واسعة، وجذب سياحًا كثيرين ورحّبوا بفكرته المختلفة.