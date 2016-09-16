“كافيه” يجبرك على تناول طعامك بـ”المقلوب”
Sep 16, 2016
لندن ـ نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صور تصميم كافيه بطريقة غريبة ومميزة للغاية في ألمانيا، حيث تم إنشاء الكافيه، الذي يحمل اسم “توبليس″، ليكون كل شيء داخله بـ”المقلوب”، حتى المبنى نفسه صمم مقلوبًا رأسًا على عقب.
ووضعت الطاولات والمطبخ على الأسقف وأثاث عائلة وهمية اسمها “توبليس″، معلقة بالأسقف، وهو ما يجعل الزوار يظهرون كأنهم هم أيضًا في المقلوب، ويستمتعون بتناول الطعام بطريقة عكسية.
وحظي الكافيه، الذي يقع في مدينة فيرتهايم، بشهرة واسعة، وجذب سياحًا كثيرين ورحّبوا بفكرته المختلفة.
Cafe = مقهى !
ملاحظة : أعتقد بأن البلكونة غير مقلوبة !!
الظاهر أن الحياة عند البعض أصبحت مقلوبة لكن الخوف هو من إنقلاب المعدة !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله