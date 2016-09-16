رئيس الحكومة التونسية يقيل مسؤولين عقب احتجاجات غرب البلاد





تونس ـ د ب ا ـ أعلنت رئاسة الحكومة في تونس اليوم الجمعة عن اقالة مسؤولين بولاية جندوبة غرب البلاد في أعقاب احتجاجات مطالبة بالتنمية وبفرص عمل في الجهة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر اعفاء والي جندوبة ومعتمد مدينة فرنانة التابعة للولاية وكاتب عام بلدية فرنانة.

كانت مدينة فرنانة شهدت احتجاجات منذ الأسبوع الماضي وقد بدأت مع اقدام شاب على اضرام النار في جسده اثر خلافات مع مسؤولين ببلدية المدينة.

وتوفى الشاب الأحد متأثرا بحروقه ما أشعل الاحتجاجات من جديد يوم الثلاثاء.

ويطالب المحتجون بالتحقيق في حادثة الحرق وبوجود شبهات فساد في الإدارات الجهوية بفرنانة، كما يطالبون بمشاريع تنمية في الجهة وخلق فرص عمل للعاطلين وبتحسين البنية التحتية.

وتتواتر الاحتجاجات الاجتماعية منذ احداث الثورة عام 2011 لدفع السلطة المركزية الى الاستثمار بشكل اكبر في المناطق الداخلية الفقيرة.