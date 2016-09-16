البنتاغون: نشر قوات امريكية خاصة لدعم القوات التركية في سوريا





واشنطن ـ أ ف ب ـ نشرت الولايات المتحدة قوات خاصة امريكية دعما للجيش التركي وللفصائل المقاتلة السورية التي تعتبرها واشنطن معتدلة في هجومها على تنظيم “الدولة” في شمال سوريا، على ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون الجمعة.

وقال المتحدث أدريان رانكين-غالواي إنه “استجابة لطلب تركي، تمت الموافقة على أن ترافق قوات أمريكية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة فيما تواصل تحرير أراض من تنظيم الدولة الإسلامية”، فيما أفاد مسؤول عسكري أميركي عن نشر بضع “عشرات” العناصر.