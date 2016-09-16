أسرة ريجيني: مستعدون للقاء النائب العام المصري في روما





روما- الأناضول- قالت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في 3 فبراير/شباط الماضي قرب العاصمة القاهرة، إنها على استعداد للقاء النائب العام المصري نبيل صادق في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أنها لن يهدأ لها بال حتى تتوصل للحقيقة.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن والديّ ريجيني إعرابهما ، في بيان عقب لقاء محاميتهما أليساندرا بالليريني، والمدعي العام في روما الذي يتولى القضية جوزيبه بنياتونه ونائبه سيرجو كولايوكو، عن “الشكر للجهود التي بذلت في التحقيقات القضائية الإيطالية والمصرية، ولا سيما جهود النائب العام المصري”.

وأشار والدا ريجيني إلى استعدادهما “للقاء النائب العام المصري في روما، وفق طلب الأخير أثناء آخر اجتماع مع القضاة الإيطاليين قبل أسبوع″، وعبّرا عن رغبتهما في أن يتم ذلك “خلال وقت قريب”، دون تحديد وقت بعينه.

وأضاف البيان “لن يهدأ لنا بال حتى نحصل على الحقيقة (..) فهذا ما يطلبه ليس فقط الملايين من المواطنين الإيطاليين، ولكن الكثير من المصريين، وعلينا أن نحقق ذلك احتراماً لكرامة جوليو وكرامة الشعبين”.

واختتم مساء الجمعة الماضية في روما اللقاء الثالث للمحققين المصريين والإيطاليين في واقعة مقتل ريجيني، حيث أقر النائب العام المصري بوجود دليل ضعيف على مسؤولية عصابة إجرامية عن قتله، مع التأكيد على عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات.

وكان أول لقاء قد عقد في الرابع عشر من مارس/آذار في القاهرة، والثاني في السابع من أبريل/نيسان في العاصمة الإيطالية.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً)، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/ كانون ثان الماضي، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 شباط/ فبراير الماضي.