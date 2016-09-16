واشنطن تصنف قيادياً بارزاً في حماس “إرهابياً دولياً”

واشنطن- أ ف ب- صنفت الولايات المتحدة فتحي حماد، القيادي البارز في حماس، ووزير داخليتها السابق في قطاع غزة، “إرهابياً دولياً” الجمعة، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وتعتبر واشنطن حركة “حماس″ “منظمة إرهابية دولية”.

ويعني تصنيف حماد حظر التعامل التجاري معه على المواطنين والشركات الأميركية، كما يعني تجميد أية أرصدة محتملة له في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأميركية أن حماد استغل موقعه كوزير داخلية لـ “تنسيق (نشاط) خلايا إرهابية”.

وبحسب بيان الوزارة فإن فتحي حماد أسس قناة “الأقصى” التي قالت إن “برامجها تدعو إلى تجنيد أطفال كمقاتلين مسلحين وقنابل بشرية لـ “حماس″ عند وصولهم سن الرشد”.