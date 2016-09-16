روسيا تردّ على مصر بتعليق استيراد الحمضيات المصرية

موسكو- أ ف ب- اعلنت الوكالة الصحية الروسية الجمعة ان موسكو ستعلق ابتداء من 22 ايلول/سبتمبر الحالي وارداتها من الحمضيات المصرية بسبب “انتهاكات للقانونين الروسي والدولي”.

وأوضحت الوكالة في بيان انه “سيتم ابتداء من 22 ايلول/سبتمبر، فرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا”.

ونددت الوكالة بـ “استمرار التزود بمنتجات تنطوي على مخاطر صحية في انتهاك للقانون الدولي والروسي”.

وشددت مصر، أكبر مورد للقمح في العالم وأكبر زبائن الحبوب الروسية، في نهاية آب/اغسطس دفتر شروطها الصحية، وباتت ترفض أية شحنات فيها آثار مرض الارغوت (الذي يصيب بعض أنواع الحبوب). ولم تعد منذ ذلك التاريخ تستورد قمحاً روسياً.

وكان فلاديمير فوليك، المسؤول الروسي الكبير في وزارة الزراعة، ندد الأربعاء بما اعتبره “مساومة” من قبل مصر، في وقت تتوقع فيه روسيا هذا العام إنتاجاً قياسياً من شانه أن يعزز مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم.

وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية إثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفواكه والخضر التركية.

وفي السنوات الأخيرة فرضت روسيا قيوداً على واردات دول ترتبط معها بعلاقات متوترة، سواء في شكل حظر أو بداعي حصول مخالفات صحية.