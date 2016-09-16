مزاد لمقتنيات رونالد ريجان وزوجته في نيويورك





نيويورك- رويترز- تبدأ دار مزادات كريستيز مزاداً في نيويورك يوم الاثنين لبيع 700 قطعة بين أثاث ومجوهرات وأحذية وغيرها من مقتنيات الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان وزوجته نانسي.

وقال جوناثان ريندل، المسؤول في كريستيز، “إنه الجزء الخاص في حياة عامة للغاية. الكثير من الأشياء المعروضة انتقلت معهما من كاليفورنيا إلى البيت الأبيض ثم نقلت إلى المنزل مرة أخرى”.

وتوفيت نانسي في مارس آذار بينما توفي رونالد ريجان في عام 2004.

وخصصت عائدات المزاد المتوقع أن تبلغ مليوني دولار إلى مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي.

ومن بين المعروضات زوجا حذاء “كاو بوي” كانا هدية من الممثل ريكس ألين منقوش عليهما الخاتم الرئاسي، ويتوقع أن يباع مقابل 20 ألف دولار.

وأغلى المعروضات ثمناً قلادة لنانسي ريجان من الذهب والألماس على هيئة رأس أسد، يتوقع أن تجلب ما بين 30 و50 ألف دولار.