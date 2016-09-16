﻿أسرى جدد ينضمون للإضراب تضامناً مع الشقيقين البلبول والقاضي وسياسة الاعتقال الإداري تصل إلى مجلس الأمن

رام الله – «القدس العربي»: أكد أسرى حركة فتح في بيان وصل نادي الأسير أنه في إطار الخطوات التصعيدية المقررة تضامناً مع الشقيقين محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي المستمرين في إضرابهم عن الطعام ورفضهم لسياسة التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق عائلات الأسرى ومنعهم من الزيارة، تم رفع 70 اسما من أسماء الأسرى المتضامنين في الإضراب إلى إدارة سجون الاحتلال، وذلك في أربعة سجون وهي ريمون والنقب وعوفر ونفحة. كما تم تسليم إدارة السجون رسائل تتضمن خطوات احتجاجية أخرى. وأشار البيان إلى أنه جرى تنفيذ أولى الخطوات المتمثلة بإرجاع وجبات الطعام، كما سيتم إرجاع لوجبات الطعام اليوم السبت.

وفي السياق دخل الأسير المعزول نهار أحمد السعدي البالغ من العمر 34 عامًا من جنين عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعامه الثالث في العزل. وبحسب عائلته فإن وضعه الصحي مترد وأنه دخل عامه الثالث على التوالي في زنازين العزل الانفرادي وممنوع من زيارة أهله .

وناشدت العائلة مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى كافة بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال من أجل إنهاء عزل الأسير السعدي وتمكينه من حقه المشروع في زيارة أهله.

يشار الى ان الأسير محكوم بالسجن 4 مؤبدات و20 عاماً، ويعد أقدم أسير في العزل الانفرادي وخاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام لمدة 28 يوماً من أجل السماح لوالدته بزيارته.

في غضون ذلك قال شاهر عواودة نائب المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي إن ملف الاعتقال الإداري وقضية المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، طرحا في جلسة مجلس الأمن الدولي. وتطرق العديد من متحدثي الدول الأعضاء في الجلسة الى خطورة الإجراءات الإسرائيلية. وكان من بين المعقبين مندوب السنغال الذي تحدث عن خطورة الاعتقال الإداري بشكل عام وعن حالة المعتقلين الثلاثة ذاكراً إياهم بالاسم وهم الشقيقان البلبول ومالك القاضي. وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم. وأعلن عواودة أن الملف الفلسطيني بكل جوانبه وبما فيها قضية المعتقلين تتربع على سلم اولويات تحركات المنظمة ودولها الأعضاء خلال انعقاد الدورة الحالية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.