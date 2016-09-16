﻿الجهاد الإسلامي تتهم السلطة بالإعتداء على مسيرة لها في جنين

لندن – «القدس العربي»: اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالاعتداء على مسيرة نظمتها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ونصرة للأسرى والقدس، واصفة ما جرى بالجريمة النكراء.

وحسب موقع فلسطين اليوم الالكتروني المقرب من الجهاد فقد اعتدى رجال الأمن على المسيرة بالهروات واطلاق النار والاعتقال الذي شمل عدد من عناصر الحركة على رأسهم الشيخ خضر عدنان ااسير المحرر وكذلك على الصحافيين الذي كانوا يغطزن الحدث..

وقال مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب في تصريح خاص لـ «فلسطين اليوم» أمس إن ما جرى في جنين من اعتداء امن السلطة على المسيرة هو جريمة نكراء ضد الحركة الوطنية كلها، ووصمة عار على جبين هذه الأجهزة التي تمارس القمع والاعتداء على الحريات وتوظف نفسها حارسة للاحتلال وحامية لاتفاق أوسلو المشؤوم الذي يلفظه الكل الفلسطيني. واصدرت الجهاد بيانا بعنوان «جريمة أجهزة أمن أوسلو عدوان على الحركة الوطنية»، جاء فيه «في تطابق تام مع سياسات الاحتلال الصهيوني، أقدمت العناصر الأمنية التابعة لسلطة أوسلو على قمع التظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت بعد صلاة الجمعة إسناداً للأسرى الأبطال وتأكيداً على خيار المقاومة والانتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني، وجرى الاعتداء على عدد من المشاركين والمشاركات في المسيرة ، كما تم إطلاق قنابل الغاز والرصاص على المشاركين في المسيرة».

واضاف البيان «إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، إذ ندين هذه الجريمة فإننا نؤكد على ما يلي: إن هذه الجريمة مؤامرة مدبرة ومنسق لها مع الاحتلال. وإن الجريمة هي اعتداء على الحركة الوطنية في سياق التآمر على انتفاضة القدس. إن الأجهزة الأمنية وظفت نفسها حارساً لاتفاق أوسلو المشؤوم وحامية لأمن الاحتلال. ونطالب بالإفراج فورا عن كل المعتقلين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان. ونؤكد استمرار الفعاليات المساندة للأسرى الأبطال ، واستمرار نهج الانتفاضة والمقاومة وهذه السياسات المتآمرة على المقاومة والانتفاضة لن تفلح أبداً ، وحركة الجهاد الإسلامي ستبقى وفية لعذابات ومعاناة الأسرى وتضحيات الش`هداء الأكرمين».