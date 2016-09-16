﻿مساجد فرنسا تحتفل بيوم التراث الأوروبي

باريس ـ «القدس العربي» : تحتفل فرنسا اليوم السبت ويوم غد الأحد بـ«يوم التراث الأوروبي» في نسخته الثالثة والثلاثين حيث تفتح المباني الحكومية ودور الفن والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية أبوابها أمام الزائرين والسائحين من مختلف الجنسيات وبشكل مجاني. وتعرف بعض المباني إقبالا منقطع النظير حيث يضطر البعض إلى الانتظار لساعات طوال قد تصل ما بين ست وثماني ساعات في طوابير طويلة كما هو الحال بالنسبة لمن يود زيارة قصر الايليزيه، حيث بإمكانه التجول في حدائقه الغناء وزيارة قاعة الحفلات في القصر حيث يستقبل الرئيس ضيوفه كما أنه يمكنه الولوج إلى داخل قاعة مجلس الوزراء وكذلك زيارة مكتب الرئيس الفرنسي ومعاينته عن كثب.

كما تفتح مؤسسات حكومية أخرى أبوابها، كالوزارات ومجلسي البرلمان والشيوخ والبلديات، إضافة إلى بعض المؤسسات العامة الأخرى كبنك فرنسا ومؤسسة التلفزيون العمومية والمكتبة الوطنية والمسارح والحدائق.

وفي المجال الديني تفتح مختلف دور العبادة أبوابها للراغبين بالتعرف عن قرب على بعض الديانات من بينها الإسلام بحيث تفتح عدة مساجد أبوابها أمام الزوار وتعرف بعضها إقبالا كبيرا مثل مسجد باريس العريق الذي يعد معلمة إسلامية حضارية بحكم تواجده في قلب باريس ويرجع بناؤه إلى سنة 1925.

وفي تصريح « للقدس العربي» أكد السيد عز الدين قاسي أستاذ باحث وإمام مسجد عثمان بن عفان في مدينة فيلوربان أنه « ككل سنة نحرص كمسلمين على المشاركة وفتح أبواب مسجدنا من أجل تقديم صورة مشرقة عن ديننا ومن باب الانفتاح على الآخر حيث نستقبل ما لا يقل عن ستمئة زائر أغلبهم من الفرنسيين». وأضاف «خلال هذين اليومين يكون لدينا برنامج محدد ومعد سلفا حيث نقوم بتجنيد نحو ثلاثين شابا وشابة لاستقبال الزوار في أحسن الظروف لترك انطباع جيد وايجابي. ويقوم الزائر بالتجول في مختلف مرافق المسجد المبني على الطراز المعماري الإسلامي الأصيل بحيث يتكون من قاعة كبيرة للصلاة لأكثر من ألفي مصل، كما أننا ننظم معرضا حول الحضارة العربية الإسلامية إضافة إلى تخصيص الوقت للرد على أسئلة بعضهم حول الدين الإسلامي».

ويؤكد قاسي «الانطباعات التي يتركها الزوار كلها جد ايجابية… والبعض منهم يعود لمنزله برؤية مغايرة عن المسلمين… والبعض الآخر يفصح لنا أنه كانت له تصورات خاطئة وصور نمطية عن المسلمين كالاعتقاد بأن المسجد محرم على النساء… أو أن بعضهم يعتقد أن الإمام إنسان لا يفقه في أمور الدنيا شيئا …ويتفاجأون حين يكتشفون أنني إمام وأستاذ باحث في معهد للمهندسين». ودعا إمام مسجد عثمان بن عفان، المسؤولين عن المساجد في باقي المدن الفرنسية إلى «عدم التردد في فتح أبواب مساجدهم خلال هذين اليومين لأن هذا سيعزز التعايش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين ويساعد على كسر بعض الصور النمطية». ويهدف يوم «التراث الأوروبي» الذي ترعاه وزارة الثقافة منذ 1984 إلى رفع الوعي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية لإبراز تنوع وثراء بلدهم في مختلف المجالات والميادين. وأعلنت السلطات الفرنسية أنها عززت من إجراءاتها الأمنية خلال هذين اليومين خصوصا أن البلاد تعيش في حالة طوارئ بسبب الهجــمات الإرهـابية الأخـيرة.