﻿500 يورو منحة ثقافية لكل من يبلغ 18 عاماً في إيطاليا

روما ـ رويترز: يستطيع الإيطاليون الذين سيتمون عامهم الثامن عشر هذا العام التطلع إلى هدية في عيد ميلادهم هي مبلغ 500 يورو ( 562.10 دولار) من الحكومة لإنفاقها على أنشطة ثقافية مثل شراء الكتب وحضور الحفلات الموسيقية ومشاهدة الأفلام السينمائية.

وتأتي هذه الهدية بينما يتخرج هؤلاء الشباب من نظام للدراسة في المدارس يعاني من نقص التمويل ليواجهوا قلة فرص العمل. الخطة البالغ حجمها 290 مليون يورو من بنات أفكار رئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي يقول إنه يريد أن يشعر البالغون الجدد بأنهم جزء من أكبر إرث ثقافي في العالم.

غير أن منتقدين يرون أن الخطة حيلة سياسية على غرار منح وعطايا أخرى يقولون إنه يقدمها بدلاً من سياسة متماسكة لجعل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني ضعفاً مزمناً أكثر تنافسية. وقال رينتسي إن المنحة ستكون متاحة اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وكان رينتسي تعهد للمرة الأولى بتقديم هذه المنحة في أعقاب هجمات لمتشددين إسلاميين في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وتتطلع بياتريش ايرش من مدينة تورين في شمال إيطاليا لرؤية كيف ستنفق المال «نادراً ما كنا نذهب في رحلات مدرسية… سأحاول الذهاب إلى السينما أو المسرح أو الاشتراك في مجلات وصحف.» وبوسع المؤسسات الثقافية البدء في التسجيل في هذا البرنامج وسيمكن للإيطاليين البالغ عددهم تقريبا 750 ألفاً والمقيمين من غير الإيطاليين المولودين عام 1998 وأتموا بالفعل عامهم الثامن عشر طلب الحصول على بطاقات هوية عن طريق الإنترنت.