﻿ قطار يخرج عن مساره شمالي لندن

واتفورد ـ رويترز:خرج قطار عن مساره في أعقاب انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة على مشارف بلدة واتفورد البريطانية شمالي لندن الجمعة في وقت أربكت فيه حالة الطقس الخدمات في جنوب إنكلترا.

وقالت «نيتورك ريل» في بيان إن قسماً من القطار خرج عن القضبان ولم ترد أنباء بشأن حدوث إصابات. ونقلت تقارير قنوات تلفزيونية محلية عن خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا قولها إن راكبين تلقيا علاجاً لجروح. واستمتعت مناطق في بريطانيا مطلع الأسبوع بأشد أيامها حرارة في العام لكن أمطاراً غزيرة هطلت على مناطق في شرق وجنوب البلاد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.