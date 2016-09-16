﻿سحب مليون هاتف ذكي «سامسونغ غالاكسي نوت 7» من الأسواق

واشنطن ـ د ب أ: استدعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، وهي هيئة رقابية حكومية، مليون جهاز هاتف ذكي «سامسونج جالاكسي نوت 7» يوم الخميس بعد أسبوعين من توقف الشركة عن بيعها بسبب مشكلة قد تؤدي إلى انفجار أو اشتعال الجهاز أثناء شحنه .

وأعلنت اللجنة عن استدعاء هذا المنتج قائلة إن المستهلكين انتظروا بفارغ الصبر تلك الخطوة بعد أن توقفت سامسونج عن بيع تلك الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في الثاني من أيلول/سبتمبر واستدعت ما تم بيعه بالفعل. وبدأت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة في استدعاء تلك الأجهزة بعد تقارير أن البطاريات في ذلك الهاتف الذكي قد تشتعل فيها النيران. وتعهدت سامسونج باستبدال 2.5 مليون جهاز حول العالم بأجهزة جديدة.

وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إن بطارية الليثيوم أيون في ذلك الهاتف الذكي قد ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط وتشتعل فيها النيران مما يشكل خطراً حقيقياً بإمكانية حدوث حريق .وأضافت أن عملية الاستدعاء تشمل نحو مليون هاتف ذكي. وقالت الهيئة الرقابية الاتحادية إن مالكي أجهزة «جالاكسي نوت 7 « يمكن أن يحصلوا عــلى بدائـل من سامسـونج من المنافذ التي اشتروا منها الأجــهزة.