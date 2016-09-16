﻿صورة لطفلة تستعد للزواج تثير الجدل في تونس

تونس – «القدس العربي»: أثارت صورة تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لطفلة تونسية تستعد للزفاف جدلاً كبيراً حول الزواج المبكر في بلد يصنف الأول عربياً في حماية القاصرات، حيث سارعت وزارة المرأة والطفولة إلى عزل أحد موظفيها إثر تصريحات إعلامية أيد فيها هذه الظاهرة، كما تعهدت باتخاذ إجراءات جديدة لمنع استغلال الأطفال في البلاد.

وكانت طفلة من ولاية قفصة (جنوب غرب) لا تتجاوز 12 عاماً نشرت صورة حفلة خطوبتها على صفحتها في موقع «فيسبوك» وهو ما أثار انتقادات كبيرة لوزارة المرأة التي قررت «إحداث خلية صلب المندوبية العامة لحماية الطفولة تُعنى بمتابعة كل ما من شأنه أن يسيء إلى حقوق الطفل ومصلحته الفضلى عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي (بهدف) ترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاه الطفل لدى أفراد المجتمع كافة».

غير أن مندوب حماية الطفولة في «قفصة» يوسف العيساوي، أكد أنه لا يوجد قانون يمنع تنظيم حفل خطوبة لأي فتاة في أي سن كان، مشيراً إلى أن «البنية الجسدية للطفلة المذكورة معقولة» (وبالتالي تصلح للزواج) وقد تسببت هذه التصريحات في جدل كبير انتهى بأن قررت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي إقالة العيساوي و»التبرؤ» من تصريحاته التي وصفتها الوزارة بأنها «خرق لقانون حماية حقوق الطفل ومس بالمصلحة الفضلى للطفلة».

كما تعهد الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني باتخاذ «كل القرارات اللازمة بسرعة وصرامة لحماية حقوق الطفل»مؤكداً أن تصريحات مندوب حماية الطفولة في ولاية قفصة «غير مسؤولة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة قررت إنهاء مهامه بعد التشاور مع رئاسة الحكومة».

وأثارت تصريحات العيساوي موجهة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الباحثة ألفة يوسف «بدأت بحجاب لبنات الـ4 سنين ووصلت لخطوبة بنات الـ12.ومندوب حماية الطفولة قال: أبوها وأمها موافقان وليس هناك عمر للخطوبة… بعد الحرية والكرامة والتشغيل…هاي ثورة البيدوفيليا (الغلمانية أو اشتهاء الأطفال)…والآتي أعظم».

يُذكر أن تونس احتلت المركز الأول عربياً لحماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر، وفقاً لدراسة أعدتها الباحثة اللبنانية ندى خليفة وقدمتها خلال ندوة حول الزواج المبكر للفتيات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.