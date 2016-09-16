﻿الجزائر: منظمة حقوقية حكومية تطالب بتنفيذ الإعدام بحق خاطفي الأطفال

الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: طالبت منظمة حقوقية حكومية في الجزائر، الخميس، بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ 1993، في حق مختطفي الأطفال استجابة لمطالب شعبية متصاعدة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان (تابعة للرئاسة) للإذاعة الحكومية: «لا بد أن نستجيب لمطالب الشعب، والذي ينادي في أغلبيته الساحقة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال بعد انتشار الظاهرة». وتابع: «الديمقراطية تفرض علينا الخضوع لرأي الأغلبية، التي تطالب حالياً بتنفيذ هذه العقوبة؛ وذلك للتخلص من الظاهرة». ويعد مطلب هذه اللجنة الحكومية بتطبيق الإعدام على خاطفي الأطفال تحولاً في موقفها الرافض لذلك سابقاً.

وكان قد قال، في تصريح سابق في آب / أغسطس 2016: «الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم تطبيق الإعدام في 1993، ومنذ ذلك الوقت لم ينفذ أي حكم إعدام في البلاد، وعليه من الصعب أن تتراجع الجزائر عن توقيعها وتضرب مصداقيتها». وتستعد هذه المنظمة الحقوقية لرفع تقريرها السنوي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نهاية السنة؛ ويتضمن توصيات بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال، كما قال المتحدث نفسه.

ونظم مواطنون وأقارب أطفال اختطفوا وقتلوا في السنوات والأشهر الأخيرة، مسيرات في مدن عدة منها: قسنطينة، وعنابة (شرق)، ووهران، ومستغانم (غرب) وتيزي وزو (وسط)، يطالبون فيها تفعيل عقوبة الإعدام في البلاد والمجمدة منذ سنة 1993، خاصة ضد من يختطف الأطفال ويقتلهم وأيدتهم في ذلك أحزاب إسلامية، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتعارض منظمات حقوقية محلية مستقلة وحتى دولية عودة تنفيذ هذه العقوبة في الجزائر؛ بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة، وتطالب أيضا بإلغاء العقوبة نهائيا من القانون الجزائري.

وقال المحامي قسنطيني: «فكرنا كثيراً في هذا الأمر (إلغاء عقوبة الإعدام)، ووجدنا أنه من الصعب إلغاء هذه العقوبة نهائيا في الجزائر؛ بسبب رفض الرأي العام لذلك، وأيضاً لأسباب دينية». واستدرك: «لكن إذا لم نستطع إلغاءها نهائيا من القانون نقلل منها، وهناك حاليا 17 حالة في القانون، يُعاقب فيها بالإعدام، ونحن نريد تقليصها إلى حالة واحدة؛ هي خطف وقتل الأطفال».

وبلغت حالات اختطاف الأطفال بين عامي 2014 و2015، حسب تقرير سابق لمديرية الشرطة، 247 حالة، بعضها انتهت بمقتل أطفال، فيما لم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية حول الحالات المسجلة خلال العام الجاري، رغم نشر وسائل الإعلام المحلية لحالات اختطاف أطفال وقتلهم في مناطق عدة.

وقال تقرير نشرته الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث (غير حكومية)، مطلع آب / أغسطس الماضي، إن «دوافع اختطاف الأطفال تتراوح بين الاعتداء الجنسي، وتصفية حسابات، وقضايا ابتزاز بين أشخاص». وتلتزم السلطات الجزائرية الصمت بشأن موقفها من مطلب رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، وكان وزير العدل، الطيب لوح، أكد العام الماضي أمام البرلمان أن مثل هذا القرار يتطلب نقاشا واسعا داخل المجتمع قبل تطبيقه.

وقررت الحكومة نهاية آب / أغسطس، تفعيل «مخطط إنذار وطني» في كل مرة يعلن فيها عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في جهة من جهات البلاد، تطبيقا لقرار (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال.

ويوضع مخطط الإنذار هذا تحت إشراف النائب العام، وهو يضم عدة هيئات ومؤسسات عمومية معنية بالعملية، مثل أجهزة الأمن، وسائل الإعلام الحكومية والدعائم الإعلانية برمتها، شركات الهاتف والموانئ والمطارات ومحطات السفر وغيرها، وبمجرد الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان طفل يتم تفعيل هذا المخطط، ويتم التنسيق بين جميع الهيئات المذكورة سلفا بهدف إيجاد الطفل المختطف في أقرب وقت ممكن، وقبل أن يقع له أي مكروه وفق تعليمة لرئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام حكومية.

«الاناضول»