﻿واشنطن تؤيد التصدير من الهلال النفطي الليبي على أن تحصل حكومة الوفاق الإيرادات

طرابلس – أ ف ب: اعلن المبعوث الامريكي الخاص الى ليبيا جوناثان واينر ان الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي طالما ان عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها.

كما دعا في مقابلة حصرية عبر الهاتف الى تجنب التصعيد العسكري والاقتتال بعد سيطرة قوات مناهضة لحكومة الوفاق يقودها المشير خليفة حفتر على موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد، مشجعاً الحكومة بدل ذلك على الدخول في حوار. وقال واينر «يجب ان يصدر النفط وفقاً للعقود القانونية، على ان تذهب العائدات الى المصرف المركزي في طرابلس ليجري استخدامها في صالح الشعب الليبي عبر تقديم الخدمات ودفع الرواتب». واضاف «إذا جرى الأمر بهذه الطريقة، وهو أمر في صالح ليبيا، فإنه لن يكون هناك دور لاي دولة الا في قبول حقيقة ان قطاع النفط الليبي يعمل بهذه الطريقة».

لكن المبعوث الامريكي حذر من انه «في المقابل اذا ذهب النفط الى اي مجموعة أخرى، وظهرت حسابات مصرفية جديدة، وبيع النفط الى جهات لا تملك عقوداً قانونية فإن الولايات المتحدة ستعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي».

وشنت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الاحد هجوماً على المرافئ الرئيسية في منطقة الهلال النفطي، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة التي يصدر منها نحو 80 بالمئة من النفط الليبي.

ثم أعلنت الاربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير الى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء الى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ. وأعلنت المؤسسة الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» عن الموانئ، ما يفتح الباب امام استئناف التصدير بشكل قانوني منها.

مبدئياً، يفترض ان تذهب الاموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دولياً بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعاً في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.

واكد واينر انه اذا طلبت حكومة الوفاق الوطني منع شحنة من النفط «فان المجتمع الدولي سيتدخل لدعم الحكومة. اما اذا استمرت عائدات النفط في الوصول الى الحكومة وايدت الحكومة ذلك، فان المجتمع الدولي لن يقدم على اي تحرك». وتابع واينر «الأهم هو الأ يذهب النفط الى أي طرف اخر». وتواجه ليبيا أزمة سيولة، ويشكل استئناف تصدير النفط أمراً بالغ الأهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية وانقسامات ونزاع عسكري متعدد الاطراف، وخطر من تنظيم الدولة الإسلامية.وشدد المبعوث الامريكي على ان عملية انتاج وتصدير النفط يجب ان تتكثف بغض النظر عمن يسيطر على منشآت هذا القطاع الحيوي.

وقال «ما يجب ان يحدث الان هو ان يجري انتاج النفط عبر البلاد من اجل تحصيل ايرادات ضرورية لدفع رواتب الليبيين ولتفعيل عمل الحكومة حتى تتمكن من تقديم الخدمات». واضاف «هذا الامر يجب ان يتحقق بغض النظر عمن يحمي حقلاً بعينه. ندعو كل القوات الى الانسحاب من المناطق حول الحقول والى ان يمضي انتاج النفط الى الأمام».

دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية عقب هجوم القوات التي يقودها حفتر الى الانسحاب من منطقة الهلال النفطي، مؤكدة ان تصدير النفط يجب ان يتم لصالح حكومة الوفاق الوطني وحدها، وهو ما ينص عليه القرار رقم 2259 الصادر عن مجلس الامن.

وتزيد التطورات الأخيرة من تعقيد المشهد الليبي. لكن من الواضح ان المشير حفتر، الرجل النافذ في ليبيا، والذي كان مستبعداً الى حد ما في الاتفاق الذي تم بين الأطراف الليبية برعاية الامم المتحدة نهاية العام الماضي، يسعى الى تعزيز موقعه على الارض ليفرض نفسه في أي تركيبة سياسية مستقبلية. في المقابل، لا تجد حكومة الوفاق مصلحة لها في الانجرار الى مواجهة عسكرية مع القوات التي يقودها حفتر، خصوصا مع انشغالها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية على الساحل الليبي. فقد دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الاربعاء «جميع الأطراف الى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع».

وقال المبعوث الامريكي ان الولايات المتحدة «لا تريد لليبيين ان يتقاتلوا مع بعضهم البعض. نريد ان يتوحد الليبيون في مواجهة الاخطار نحن لا نشجع اي طرف على مقاتلة طرف آخر. انها فكرة سيئة». واعتبر واينر ان «الافضل هو ان يتحدث الليبيون الى بعضهم البعض بدل ان يتقاتلوا. عليهم ان يتحاوروا، يجب أن يكون هناك حوار، فالقتال ليس في مصلحة احد».