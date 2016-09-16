﻿وزارة العدل الأمريكية تطالب «دويتشه بنك» الألماني بـ14 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن قضايا احتيال

نيويورك – د ب أ: طلبت وزارة العدل الأمريكية 14 مليار دولار من مصرف «دويتشه بنك» الألماني، لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال، تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

وأكد البنك الألماني في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الأول أن وزارة العدل الأمريكية طلبت هذا المبلغ.

وجاء في البيان أن «مصرف دويتشه بنك إيه جي يؤكد أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الأمريكية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية التي ربما تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات خلال الفترة بين 2005 و2007».

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية هي أول من أورد مطالب وزارة العدل الأمريكية في هذه القضية.

وأشار المصرف الألماني العملاق إلى وجود «موقف مبدئي» يتعلق بمبلغ الـ14 مليار دولار، ولكنه أوضح أن وزارة العدل الأمريكية دعت البنك إلى تقديم اقتراح مقابل في إطار الخطوة المقبلة. وذكر أنه «لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب».

وأضاف أن «المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أن يصل إلى نتيجة مشابهة لنتائج البنوك المماثلة التي توصلت إلى تسويات بمبالغ أقل بكثير».

وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأمريكية التي وقعت عام 2008، باعت بنوك أمريكية ومؤسسات استثمارية عالمية لعملائها سندات رهن عقاري «بشكل ينطوي على احتيال».