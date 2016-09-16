﻿الاتحاد الأوروبي يسمح بالاستهلاك البشري لسلالات من الذرة معدلة وراثيا

بروكسل – رويترز: قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة انها وافقت على 11 نوعا من الذرة المعدلة وراثيا من إنتاج شركة «سينغنتا كروب بروتكشن» للاستخدام كغذاء للبشر أو كعلف للحيوانات.

والموافقة صالحة لعشر سنوات. ويخضع أي إنتاج من سلالات الذرة المعدلة وراثيا لقواعد التصنيف بالملصقات والتتبع.

وتدخلت المفوضية الأوروبية في المسألة، بعد فشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على رأي. وأعطت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء تقييما إيجابيا.

ومعظم المنتجات المعدلة وراثيا مقاومة للحشرات أو تتحمل أنواعا معينة من مبيدات الأعشاب الضارة.