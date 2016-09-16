﻿«جنرال إليكتريك» الأمريكية تفوز بطلبية قيمتها 1.9مليار دولار من مشروع نووي بريطاني

نيويورك – رويترز: قالت شركة «جنرال إليكتريك» انها ستتلقى 1.9 مليار دولار بموجب عقد لتوريد توربينات بخارية ومولدات ومعدات أخرى إلى مشروع «هينكلي بوينت سي»، وهو أول محطة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عقود.

ووافقت الحكومة البريطانية على المشروع مس الأول، لتفسح المجال أمام «جنرال إليكتريك» للبدء في بناء توربينين بخاريين بقدرة 1770 ميغاوات، ومولدات قادرة على إمداد ستة ملايين منزل بالكهرباء، وتلبية نحو سبعة في المئة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء لمدة 60 عاما وفقا لما ذكرته الشركة الأمريكية العملاقة.

وأضافت الشركة أن المشروع سيحل محل محطات قديمة تعمل بالفحم.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي وافقت أمس الأول على المشروع المثير للجدل البالغة قيمته 24 مليار دولار (18.17 مليار جنيه إسترليني) بعد تعليقه في يوليو/تموز.

وبدأت «جنرال إليكتريك» بالفعل في إجراء الأعمال الهندسية المتعلقة بالمشروع، لبناء واحدة من أكبر المحطات النووية في العالم.

وحازت الشركة الصناعية الأمريكية على العقد حين اشترت أصول الكهرباء التابعة لشركة «ألستوم» الفرنسية في العام الماضي. وكانت «ألستوم» فازت بالعقد قبل سنوات قليلة.

وقال أندرياس لوش، المدير التنفيذي لأنظمة توليد الكهرباء من طاقة البخار في «جنرال إليكتريك باور»، في مقابلة أمس الأول ان القرار البريطاني «يؤكد ريادتنا في مجال التكنولوجيا كما يؤكد أن قرار شراء ألستوم لم يكن خاطئا».

وتتعافى المشروعات النووية الجديدة تدريجيا بعد هبوط حاد عقب حادث فوكوشيما في اليابان عام 2011. وقال لوش ان شركته تشارك أيضا في مناقصات نووية في فنلندا وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والهند والصين.

وتتولى شركة «إي.دي.إف» الفرنسية الحكومية للمرافق بناء مشروع «هينكلي بوينت سي» الذي يتضمن استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار من المؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية التي تدعمها الدولة.

(الجنيه الاسترليني يساوي 1.3210 دولار أمريكي)