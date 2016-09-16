﻿12دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن دعمها التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا

بروكسل – رويترز: بعث وزراء من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة يؤيدون فيه اتفاقا تجاريا مزمعا مع الولايات المتحدة، معبرين عن دعمهم الواضح للمفاوضات التي انقسمت حولها الآراء على جانبي الأطلسي.

والتزمت بروكسل وواشنطن رسميا بتوقيع اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه في يناير/كانون الثاني.

لكن فرنسا ألقت بظلال من الشكوك على الاتفاق الشهر الماضي، بعد أن دعا وزير التجارة الفرنسي إلى تعليق المحادثات. وقبلها بأيام قال وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، ان اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فشل في الواقع رغم أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت عن دعمها للاتفاق.

وكان وزراء مسؤولون عن التجارة من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ضمن 12 وزيرا وقعوا على الخطاب المرسل إلى مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، لدعم الاتفاق.

وقال الوزراء إن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي يمثل فرصة لصياغة قواعد حديثة للتجارة ويجب استغلالها بالكامل، وفق الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر/أيلول والتي نشرتها المفوضية.

وأضاف الوزراء «نحن نتطلع إلى الاستمرار في مفاوضات اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي… والعمل بشكل وثيق مع المفوضية في الأشهر المقبلة.»

وفي ظل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل في فرنسا وألمانيا يقول مراقبون إن السياسيين هناك يستجيبون لحالة انعدام الثقة العامة في الاتفاق، الذي يقول معارضوه إنه سيخفض المعايير البيئية والغذائية، ويسمح للشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات بتحدي السياسات الحكومية.وعبر الوزراء الاثنا عشر عن دعمهم أيضا للاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بالفعل مع كندا.

وقالوا انهم يتطلعون إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة في بروكسل في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، قبل التصديق الكامل عليه من برلمانات الدول الأعضاء.

وأضاف الوزراء «يجب علينا الضغط من أجل تبني سياسة تجارية تدافع عن حقوق العمال والبيئة وصحة الناس ومجالنا الديمقراطي».

وحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موعد جولة جديدة من المفاوضات بشان اتفاقهما التجاري وذلك في الاسبوع الاول من تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما اعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاول متجاهلة التردد الفرنسي.

وبعد لقاء في بروكسل، بين المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، والممثل الامريكي للتجارة مايكل فرومان، قالت المفوضية الأوروبية في بيان انها تعول على رؤية «الفريقين يحققان اقصى ما يمكن من التقدم في الجولة المقبلة للمفاوضات المقررة في اسبوع الثالث من أكتوبر في نيويورك».