﻿قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل التكتل واستعادة الثقة بعد «البريكسِت» البريطاني

براتِسلافا- وكالات: حذرت ألمانيا وفرنسا أمس الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي في «وضع حرج» ومهدد بـ»التفكك»، خلال قمة أوروبية تعقد في براتِسلافا بهدف رسم ملامح أوروبا ما بعد قرار بريطانيا الخروج منها (البريكسِت).

ويسعى القادة الـ27، المجتمعون في قصر في أعلى تلّة مطلة على نهر الدانوب، للاتفاق على أجندة هدفها إحياء المشروع الأوروبي، في وقت تصطدم الدعوات لرص الصفوف بخلافات لا تزال عميقة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «إننا في وضع حرج» مضيفة «يجب أن نثبت عبر أعمالنا أن بإمكاننا أن نعمل بشكل أفضل»، ذاكرة الأمن ومكافحة الإرهاب والدفاع كأولويات.

وأبدى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الحزم ذاته، ولخص مصير الاتحاد الأوروبي قائلا «إما التفكّك، أو الذوبان، أو على العكس الإرادة المشتركة في إعطاء أوروبا مشروعا. هذا ما أدعوه الدفع الجديد».

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي يستضيف القمة ان على القادة الأوروبيين الخاضعين للضغط إجراء «محادثات صريحة جدا حول الوضع الذي وصل اليه الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن الهدف هو التوصل إلى «خارطة طريق» للأشهر الستة المقبلة.

وحذر أولاند بأن فرنسا «تبذل الجهد الأساسي من أجل الدفاع الأوروبي، لكن لا يمكنها ان تقوم بذلك لوحدها»، معتبرا أنه «في حال اختارت الولايات المتحدة النأي بنفسها، يجب على أوروبا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها».

وتعتزم باريس وبرلين، المحركان الرئيسيان للدفاع المشترك، عرض مبادرة مشتركة خلال اجتماع براتِسلافا لتسهيل القيام بعمليات أوروبية خارجية والحصول على المزيد من التمويل الأوروبي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن خروج بريطانيا، التي حبذت على الدوام العمل في إطار الحلف الاطلسي، يتيح فرصة للتقدم في هذا الملف، في وقت تواجه أوروبا الإرهاب وتحيط بها أزمات وحروب.

وتقترح المفوضية الأوروبية خصوصا «موارد عسكرية مشتركة» و»قيادة أركان موحدة»، وإنشاء صندوق أوروبي لتحفيز البحث والابتكار في الصناعات الدفاعية قبل نهاية السنة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «حتى الان، ليس هناك قيادة أركان عملانية، بل مجرد لجنة عسكرية تضم الدول الأعضاء الـ28».

وفي ملف الأمن أيضا، بات هناك إجماع على تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت المفاوضات حول انفصال لندن عن الكتلة غير مطروحة على جدول أعمال القمة، إلا أن القادة الأوروبيين بحثواالموضوع خلال غدائهم على نهر الدانوب.

وأكدوا مجددا على موقف الـ27 المشترك القاضي بعدم الدخول في مفاوضات مع البريطانيين ما لم يباشروا آلية خروجهم من الاتحاد.

غير أن وزيرة الدولة الفرنسية للمسائل الرقمية، أكسيل لومير، أكدت للصحافة مع افتتاح قمة براتِسلافا أنه ليست هناك نية في معاقبة البريطانيين على تصويتهم من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت «علينا أن نتثبت من الحفاظ على مصالح أوروبا ومصالح فرنسا».

إلا أن قمة براتِسلافا لن تنجح في محو كل الخلافات الأخرى القائمة بين الدول الأعضاء. وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام النواب الأوروبيين «لم أر من قبل مثل هذا التشرذم ومثل هذا الضعف في التقارب داخل أمتنا» (الأوروبية)».

ولا تزال الخلافات عميقة حول مسائل مثل العمالة المنتدبة او توزيع اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا واليونان داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى دول مجموعة «فيزغراد» التي تضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا، وهي الاكثر معارضة لمشروع توزيع اللاجئين، أنه من الواجب مراجعة طريقة عمل الاتحاد الذي تهيمن عليه بعض الدول الكبرى. من جهتها تشدد دول أخرى (كاليونان وفرنسا وإيطاليا التي اجتمعت في أثينا الأسبوع الماضي)، على مسائل مثل وجوب تقاسم أعباء الهجرة وتخفيف سياسات التقشف في الميزانية.

وتشكل دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن مؤخرا إلى استبعاد المجر من الاتحاد الأوروبي لانتهاكها قيمه الأساسية تجسيدا آخر للانقسامات في الكتلة الأوروبية.

ولطف رئيس حكومة لوكسمبورغ كزافييه بيتل من حدة هذا الموقف الجمعة في براتِسلافا، مؤكدا «ليس هذا موقفا تتبناه حكومتي» وأضاف «إننا جالسون إلى طاولة، كعائلة، ونبحث المشاكل كعائلة ونحاول ايجاد حلول».

وطالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بـ«معاملة المجريين باحترام» في ختام لقاء مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي يوجه إليه انتقادات شديدة.

وقال مسؤول أوروبي «إننا نبدأ آلية» في براتِسلافا، مشيرا إلى وجوب عدم ترقب الكثير من هذا الاجتماع غير الرسمي الذي ينظم خلافا للعادة خارج بروكسل.

ويرجئ الأوروبيون القرارات الكبرى إلى قمة أخرى مقرر عقدها في روما في آذار/مارس 2017 بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع المعاهدة المؤسسة لبناء الاتحاد.