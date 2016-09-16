﻿ارتفاع صادرات إيران النفطية الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 5 سنوات

سنغافورة – عواصم – وكالات: قال مصدر مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط في إيران ان صادرات البلاد من الخام في أغسطس/آب قفزت 15 في المئة، من مستواها في يوليو/تموز، لتزيد على مليوني برميل يوميا، وتقترب من مستوياتها قبل فرض العقوبات على طهران.

وزادت ثالث أكبر دولة منتجة في «أوبك» صارداتها من الخام إلى أكثر من المثلين -باستثناء المكثفات النفطية الخفيفة فائقة الجودة- منذ ديسمبر/كانون الأول. وفي يناير/كانون الثاني تم رفع العقوبات الاقتصادية التي استهدفت برنامج إيران النووي. وتكافح طهران منذ ذلك الحين لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح منتجين آخرين في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأتاح الطلب القوي على الخام الإيراني في آسيا وأوروبا لطهران زيادة إنتاجها إلى أكثر قليلا من 3.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر، لكنه ما زال يقل عن مستوى أربعة ملايين برميل يوميا، الذي تشترط طهران الوصول إليه قبل مناقشة تثبيت الإنتاج مع السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن يجتمع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا، خلال منتدى الطاقة الدولي بالجزائر في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول، لمناقشة التثبيت المحتمل للإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، التي مازالت تقل نحو 60 في المئة عن مستوياتها في منتصف 2014.

وقال فيكتور شوم، محلل النفط لدي «آى.إتش.إس» للاستشارات «الطريقة الوحيدة التي تتيح للمنتجين تعظيم إيراداتهم في ظل تدني أسعار النفط من أجل تلبية متطلبات الميزانية هي رفع الإنتاج. لذا من المستبعد التوصل إلى اتفاق بشأن الإمدادات… في أواخر سبتمبر.» وأضاف «يمكننا أن نتوقع استمرار إيران في زيادة الإنتاج.»

وذكر المصدر مستندا إلى بيانات جرى جمعها من جداول تحميل الناقلات أن صادرات إيران من الخام في أغسطس، باستثناء المكثفات، ارتفعت إلى نحو مثلي مستواها قبل عام لتصل إلى 2.11 مليون برميل يوميا.

وأظهرت جداول التحميل أن صادرات الخام الإيرانية ارتفعت الشهر الماضي من 1.9 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران و1.83 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

كما أشارت بيانات تحميل الناقلات للشهر الماضي إلى أن صادرات النفط الإيرانية في أغسطس هي الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2012، بدعم من مشتريات قياسية من الهند – ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقفزة نسبتها 48 في المئة في المبيعات الأوروبية لتصل إلى 630 ألف برميل يوميا.

وتضع مصادر أخرى تتابع بيانات الشحن الإيرانية أو مطلعة على عمليات تحميل ناقلات النفط تقديرات مختلفة قليلا لصادرات إيران من الخام في أغسطس، لكنها لا تزال تظهر ارتفاع الصادرات إلى نحو مثليها منذ يناير.

والوسيلة الأساسية لتقدير حجم تجارة النفط لدول مثل إيران، لا تفصح عن بيانات رسمية لتجارتها، تتمثل في إحصاء عدد الناقلات وإن كانت التقديرات قد تختلف من مصدر لآخر.

ولا تزال تفاصيل شحنات المكثفات لشهر أغسطس غير واضحة. لكن إذا كانت شحنات الخام الخفيف فائق الجودة تتماشى مع متوسط هذا العام الذي يقترب من 310 آلاف برميل يوميا، فإن إجمالي صادرات الخام والمكثفات الشهر الماضي سيكون الأعلى هذا العام بوصوله إلى 2.41 مليون برميل يوميا، لكنه مازال أقل من متوسط صادرات ما قبل العقوبات البالغ 2.5 مليون إلى 2.6 مليون برميل يوميا في 2011، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبلغت صادرات النفط الخام الإيراني باستثناء المكثفات إلى آسيا في أغسطس 1.48 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.40 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبلغت الشحنات المحملة إلى اليابان 230 ألف برميل يوميا مقارنة مع نحو 92 ألف برميل يوميا إلى كوريا الجنوبية.

وجري تحميل نفط إيراني إلى تركيا واليونان وإسبانيا، فيما زادت الصادرات إلى إيطاليا إلى أكثر من المثلين مقارنة مع الشهر السابق، لتصل إلى 87 ألف برميل يوميا بحسب جداول التحميل.

وفي مسعى لتعزيز صادراتها تتوقع إيران الانتهاء من بناء مرفأ في نهاية العام لتصدير خام جديد.

وبلغت الشحنات المحملة إلى الهند مستوى قياسيا على الأرجح الشهر الماضي، حسب بيانات تمتد لما لا يقل عن 15 عاما، مرتفعة بواقع 150 ألف برميل يوميا عن يوليو، ومتجاوزة الشحنات المحملة إلى الصين التي بلغت 564 ألف برميل يوميا.

وتلقت الهند نحو 576 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في أغسطس بارتفاع نحو عشرة في المئة مقارنة مع يوليو، وفق مصادر تجارية وبيانات وصول السفن التي تجمعها «تومسون رويترز سابلاي تشين آند كوموديتيز ريسيرش».

ويرجح أن تكون واردات الهند في أغسطس من النفط الإيراني قد بلغت رقما قياسيا، وإن كانت البيانات الموثوق بها في هذا الشأن متاحة منذ عام 2001 فقط.

وكانت إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند – وهو المركز الذي يحتله العراق الآن – قبل أن تضعف تجارتها النفطية جراء العقوبات التي استهدفت برنامج طهران النووي.

وزادت واردات الهند النفطية من إيران الشهر الماضي لنحو ثلاثة أمثالها مقارنة مع 199 ألف برميل يوميا في أغسطس من العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات وصول الناقلات.

وفى الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس، وهى الأشهر الخمسة الأولي من السنة المالية الهندية الحالية، ارتفع نصيب إيران من إجمالي الواردات الهندية إلى 10.7 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ السنة المالية 2010-2011.

وأظهرت بيانات ارتفاع مشتريات الهند من النفط الإيراني نحو 70 في المئة إلى 451 ألف برميل يوميا خلال تلك الأشهر الخمسة من نحو 266 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات الهند النفطية من إيران إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات في السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، مع شراء المصافي المملوكة للحكومة والخاصة ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وأظهرت بيانات أنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران 84 في المئة إلى نحو 395 ألف برميل يوميا مقارنة مع 214 ألف برميل يوميا قبل عام.

من جهة ثانية قالت شركة «أو.إم.في النمساوية» أمس انها تلقت مليون برميل من النفط الخام الإيراني في شحنة فورية في ميناء تريستي الإيطالي، والتي سترسلها مجموعة الطاقة إلى مصفاتيها في النمسا ورومانيا.

وهذه هي أول شحنة إيرانية إلى شركة «أو.إم.في منذ 2012»، حين تم فرض عقوبات على طهران. وقال متحدث إن الشركة النمساوية تجري محادثات مع إيران بخصوص شحنات في المستقبل، لكن لم يتم توقيع أي عقد حتى الآن.

وأضاف المتحدث أن الشحنة الحالية تتضمن الخامين الإيرانيين الثقيل والخفيف.