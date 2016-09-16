﻿كومان منتقدا باركلي: يحتاج أن يتحسن!

لندن – رويترز: قال رونالد كومان مدرب ايفرتون إن لاعب وسط انكلترا روس باركلي يحتاج للتحسن «على جميع الأصعدة» بعد استبداله بين الشوطين خلال الفوز 3-صفر على سندرلاند في الدوري الانكليزي يوم الاثنين الماضي. ولم يخش المدرب الهولندي من انتقاد باركلي علنا وحذره من أنه ليس خيارا ثابتا بتشكيلته. وقال كومان الذي يحتل فريقه المركز الثالث بعد أربع جولات بالدوري: «هناك سبب لتغيير باركلي بين الشوطين. لا يلعب جيدا ويفقد الكثير من الكرات ولا يمكن للاعبين في مثل قدراته أن يخسروا الكرة بهذه الطريقة». وأضاف: «تحدثت مع روس. يحتاج للتحسن وسنرى ما سيحدث في الجولة المقبلة. هو يتفهم هذا وعرضنا عليه لقطات مصورة. لا يوجد مفر من ذلك». وعجز باركلي عن إقناع سام أولاردايس المدرب الجديد لانكلترا بضمه لتشكيلة المنتخب عند مواجهة سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم في وقت سابق هذا الشهر. وفقد باركلي الكرة 11 مرة أمام سندرلاند في شوط أول سيئ مما يظهر افتقاره للثقة.

فيلان يتلقى عرضا لتدريب هال الانكليزي

لندن – د ب أ: قال مايك فيلان، المدرب المؤقت لنادي هال، إنه تلقى عرضا لتدريب الفريق بشكل رسمي بعد البداية الرائعة في الدوري الإنكليزي. وأضاف لاعب مانشستر يونايتد ومساعد المدرب السابق، والذي تولى تدريب هال منذ تموز/ يوليو الماضي، إنه لم يحسم أمره بعد بالموافقة على العرض أو رفضه. وقال فيلان إنه يدرس كافة جوانب العرض حاليا وأنه يأمل بأن تكون هناك جولة أخرى من المناقشات. وذكر فيلان أنه يريد أن يكون متساويا مع المدربين الآخرين، لكن ملكية النادي في المستقبل، المعروض للبيع، قد تكون أزمة. وأوضح: «كنت أود أن ينتهي هذا الأمر في الأسابيع الماضية، ولكنه حدث خلال الـ24 ساعة الأخيرة نقاش حول الجنيهات والشلن والبنس». واستطرد: «لا تزال فكرة بيع النادي قائمة وأجد نفسي وسط هذا، أحاول معرفة مستقبلي». وقال: «لا أعرف هوية الاشخاص المشاركين في هذه المناقشات وإلى اي مدى وصلت. ومن وجهة نظري ربما يكون هذا شيئا محبطا لي». وبدأ هال الموسم بـ13 لاعبا فقط، ولكنه حصد سبع نقاط من آخر أربع مباريات.

دورتموند الألماني يترقب جاهزية شورله

برلين – د ب أ: يترقب بوروسيا دورتموند الحالة البدنية للمهاجم الألماني أندريه شورله لمعرفة مدى إمكانية مشاركته مع الفريق أمام دارمشتاد اليوم في الدوري الألماني. وتحوم الشكوك حول مشاركة شورله، الذي خاض اول مباراتين بالدوري، لإصابته بإجهاد في الأربطة. وقال توماس توشيل: «يمكن أن تكون إصابة شديدة، علينا في البداية أن ننتظر لحين انتهاء آخر مران». وخسر دورتموند من لايبزيغ في الجولة الماضية لكنه استعاد توازنه يوم الأربعاء الماضي بتغلبه على ليجيا وارسو 6/صفر في دوري أبطال أوروبا.

سواري مدافع بالاس يغيب ستة شهور

لندن – رويترز: قال الآن باردو مدرب كريستال بالاس الانكليزي إن مدافع فريقه بابي سواري أصيب بكسر في الفخذ خلال حادث سيارة تعرض له مطلع الأسبوع الحالي وقد يغيب عن الملاعب مدة تصل لستة شهور. وأصيب السنغالي سواري (26 عاما) في الفك أيضا خلال الحادث الذي وقع على طريق سريع يوم الأحد الماضي. وكان سواري انضم إلى بالاس اللندني من ليل الفرنسي في يناير/ كانون الثاني 2015. وقال باردو: «كان حادثا مروعا والفضل في نجاته يعود بدرجة كبيرة إلى الإسعاف الجوي والجراحين الرائعين الذين تولوا علاجه». وأضاف: «حالته المعنوية جيدة وبالتأكيد لم نتركه أنا وبقية اللاعبين وكذلك طبيب الفريق الذي طمأننا دائما… نأمل بأن يغادر المستشفى يوم السبت ونعتقد أنه سيسترد بالكامل سابق لياقته في غضون أربعة أو خمسة أو ستة شهور».

اليويفا يحقق مع ليجيا ودورتموند بسبب الجماهير

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ناديي ليجيا وارسو البولندي وبوروسيا دورتموند الألماني سيخضعان للتحقيق بسبب سلوك جماهيرهما خلال مباراة الفريقين الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. ويواجه ليجيا، الذي خسر صفر/6 على ملعبه، عدة اتهامات منها الفوضى الجماهيرية وإشعال الجماهير للألعاب النارية بخلاف إلقاء بعض المقذوفات باتجاه الملعب والسلوك العنصري. كما يواجه دورتموند اتهامات بإشعال الجماهير للألعاب النارية وإلقاء بعض المقذوفات .

الفرنسي لومير يقترب من تدريب قسنطينة الجزائري

الجزائر – د ب أ: وصل الفرنسي روجيه لومير إلى مطار مدينة قسنطينة شرقي الجزائر تمهيدا لتدريب شباب قسنطينة، خلفا لمواطنه ديديه غوميز الذي ترك منصبه الأحد الماضي بعد طلاق بالتراضي بينه وبين إدارة النادي. وينتظر أن يتوصل لومير إلى اتفاق مع مسؤولي النادي لتدريب قسنطينة حتى نهاية الموسم على الأقل. وكان لومير اشرف على تدريب قسنطينة موسم 2013/2012، حيث قاده إلى المركز الرابع.