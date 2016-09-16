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﻿نادال ينسحب من مباراة بسبب مشكلة في المعدة

كأس ديفيز للتنس

Sep 17, 2016

نيودلهي – رويترز: أعلن موقع أن لاعب التنس الاسباني الأول رفائيل نادال انسحب من مباراته في تصفيات كأس ديفيز لفرق الرجال في مواجهة الهند بسبب متاعب في المعدة.
وكان من المقرر أن يلعب نادال الذي تسعى بلاده الفائزة باللقب خمس مرات للعودة إلى المجموعة العالمية في مواجهة الهندي رامكومار راماناثان. وسيخوض الاسباني فليسيانو لوبيز المباراة بدلا من نادال الذي سبق أن خسر في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة أمام الفرنسي لوكا بوي في وقت سابق من الشهر الجاري. ويأمل نادال في المشاركة في إحدى مباراتي الفردي الأخيرتين الأحد في مواجهة ساكيث مينيني في العاصمة الهندية.

﻿نادال ينسحب من مباراة بسبب مشكلة في المعدة
كأس ديفيز للتنس
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