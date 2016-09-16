﻿فورمولا ـ 1: هالكنبرغ يؤيد الإبقاء على إيكليستون مديرا للسباقات

سنغافورة – د ب أ: أبدى الألماني نيكو هالكنبرغ، سائق فريق فورس إنديا، المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1، تأييده لقرار شركة «ليبرتي ميديا» الأمريكية للإعلام والاتصالات، المالكة الجديدة لسباقات فورمولا-1، بالاحتفاظ ببيرني إيكليستون في منصب المدير التنفيذي للسباقات.

وقال هالكنبرغ قبل خوضه سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة غدا الأحد: «وصل بفورمولا-1 إلى ما هي عليه الآن». وأكد السائق الألماني أن إيكليستون بإمكانه مساعدة الشركة الأمريكية في التعرف على الامور المتعلقة بهذه الرياضة. وأعلنت شركة ليبرتي ميديا أنها بصدد شراء سباقات سيارات فورمولا-1 مقابل 4.4 مليار دولار من مجموعة تقودها شركة الاستثمار المباشرة «سي في سي كابيتال بارتنرز» الأوروبية.

ورحب الألماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس بانتقال ملكية بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 إلى شركة ليبرتي ميديا الأمريكية قائلا إن البطولة ستحصل على «نسمة من الهواء المنعش» تحت قيادة الملاك الجدد. ويحتل روزبرغ المركز الثاني في الترتيب العام خلف زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم قبل آخر سبعة سباقات من الموسم. وقال روزبرغ على هامش سباق جائزة سنغافورة الكبرى الحلقة 15 من الموسم الحالي والذي يقام الأحد: «أعتقد انه أمر جيد بالتأكيد». وأضاف روزبرغ الذي يستعد لخوض سباقه رقم 200 في البطولة المتميزة: «بيرني ايكلستون وشركاؤه أداروا شؤون البطولة طوال كل هذه السنوات بصورة رائعة ويمكننا رؤية ذلك من خلال قيمة الصفقة». وأردف: «أعتقد أن العالم يتغير وأنه يكون من الجيد أحيانا استنشاق نسمة من الهواء المنعش في صورة مجموعة جديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين سيجلبون بعض الأفكار الجديدة». وأوضح روزبرغ أيضا أنه يعتقد أن الملاك الجدد سيستكشفون بعض الأسواق الجديدة لفورمولا-1 بعيدا عن القواعد التقليدية لهذه السباقات. وقال عن ذلك: «نأمل أن يجعلوا البطولة أكثر قوة في أمريكا حيث من الممكن وجود الكثير من المتحمسين لرياضتنا إن نحن قدمناها لهم بطريقة جيدة».