﻿بجاية الجزائري يستعيد مصابيه قبل مواجهة الفتح الرباطي

الجزائر – د ب أ: استعاد مولودية بجاية الجزائري لاعبيه المصابين قبل مواجهة الفتح الرباطي المغربي غدا الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ل (الكونفدرالية).

وقال ناصر سنجاق مدرب بجاية إنه يستطيع الاعتماد على 17 لاعبا رغم اعترافه بعدم جاهزية بعضهم مثل كمال يسلي ومحمد وليد بن شريفة وياسين صالحي وسفيان خدير العائدين من الإصابات فيما لم يتبين بعد موقف عادل لخداري من المشاركة في المباراة بسبب إشكال قانوني حيث تم إيقافه في مسابقة دوري الأبطال ثم مسابقة الكونفيدرالية. وأكد سنجاق أن بجاية سيواجه الفتح بدون حسابات خاصة وأن أحدا لم يتوقع وصول فريقه لهذا الدور المتقدم من البطولة في ظل الصعوبات العديدة التي واجهته قبل بداية المغامرة الأفريقية كما حذر من قوة الفريق المغربي الذي وصفه بالفريق الجيد. وأكد لخضر عجالي المدرب المساعد أن اللاعب الجزائري قادر على صناعة المعجزة والنجاح في التحدي، معربا عن أمله في بلوغ بجاية الدور النهائي وكتابة التاريخ بأحرف من ذهب. وأشار عجالي إلى أن الفتح الرباطي لديه هجوم قوي ويملك لاعبين يتميزون بطول القامة ويلعب بطريقة بجاية لكنه يعاني من نقاط ضعف في الدفاع والانضباط الخططي. وانتظم بجاية في معسكر إعداد على أن يختتم استعداداته اليوم.