﻿الدوري القطري: الأهلي يقسو على الغرافة برباعية… والعربي يهزم السيلية

الدوحة – د ب أ: قلب الأهلي تأخره صفر/1 إلى فوز ثمين ومستحق 4/2 على ضيفه الغرافة في المرحلة الأولى للدوري القطري، التي شهدت أيضا فوز العربي على مضيفه السيلية بهدف نظيف.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة والمتعة، حيث تقدم الغرافة بهدف حمل توقيع محترفه المجري كريستيان نيميث في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الأهلي بهدفين عن طريق مشعل عبدالله في الدقيقتين الخامسة والثامنة. وفي الشوط الثاني، أضاف الإيراني مجتبي جباري الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 75، قبل أن يعيد فلاديمير فايس المباراة لأجواء الإثارة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، غير أن ندومبي موبيلي أعاد فارق الهدفين مجددا، عقب تسجيله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع. وحصد الأهلي بتلك النتيجة أول ثلاث نقاط، فيما ظل رصيد الغرافة بلا نقاط. وفي المباراة الأخرى، حقق العربي انتصاره الأول، عقب فوزه على السيلية بهدف نظيف. ويدين العربي بالفضل إلى يوسف أحمد، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 63.

الدوري الإماراتي: اتحاد كلباء يهزم دبا الفجيرة

أبوظبي – د ب أ: انتزع اتحاد كلباء فوزا صعبا من مضيفه دبا الفجيرة 1/صفر في افتتاحية الجولة الأولى من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا تعادل حتا مع ضيفه الوحدة سلبا. ويدين اتحاد كلباء بالفضل لميهاي كوستيا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70. وبهذا الفوز حصد اتحاد كلباء أول ثلاث نقاط، فيما يظل دبا الفجيرة بلا نقاط. وفي المباراة الثانية، فشل حتا والوحدة في تسجيل أي هدف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وليحصل كل منهما على أول نقطة له بالدوري.

الدوري المصري: أسوان يهزم الداخلية وإنبي يسحق التعدين وسموحة يفوز على الشرقية

القاهرة – د ب أ: استهل أسوان مسيرته في الدوري المصري بالفوز 2/صفر على ضيفه الداخلية في المرحلة الأولى، التي شهدت أيضا فوز إنبي على مضيفه النصر للتعدين برباعية نظيفة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، قبل أن يفتتح باسم عيد التسجيل لأسوان في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، فيما تكفل مهاب سعيد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 وافتتح إنبي مشواره في البطولة بفوزه 4/صفر على النصر للتعدين، الوافد الجديد. وتقدم إنبي بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل هيثم مصطفى هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يحرز الغيني لاما كولين الهدف الثاني في الدقيقة 70. وأضاف الهندوراسي ماريو مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 86، فيما اختتم لاما كولين الأهداف بالهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع. واستهل سموحة مشواره بالتغلب على الشرقية، الصاعد حديثا، 2/1. وسجل هدفي سموحة السيد فريد وحسام سلامة في الدقيقتين 52 و76، فيما سجل هدف الشرقية كينيث إيكيشيكو في الدقيقة 86.