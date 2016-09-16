﻿الدوري الأوروبي: فوز شالكه وفياريال وساوثهامبتون… وبداية متعثرة لمانشستر يونايتد والإنتر

عواصم – د ب أ: استهل مانشستر يونايتد الانكليزي مسيرته في الدوري الأوروبي بالخسارة صفر/1 أمام مضيفه فينورد الهولندي في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لمرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل زوريا لوغانسك الأوكراني 1/1 مع ضيفه فناربخشه التركي بالنتيجة ذاتها.

وتقمص توني دي فيلينا دور البطولة عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 79، ليقود فريقه لحصد أول ثلاث نقاط. وتعد هذه الهزيمة الثانية لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعدما خسر 1/2 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي السبت الماضي. وفي المجموعة الثانية، فاز أبويل نيقوسيا القبرصي على ضيفه استانا الكازاخي 2/1، فيما تغلب أولمبياكوس اليوناني على مضيفه يانغ بويز السويسري بهدف نظيف. وتغلب اندرلخت البلجيكي على ضيفه غابالا الآذاري 3/1 في المجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل ماينز الألماني مع سانت اتيان الفرنسي 1/1. وانتزع زينيت الروسي فوزا صعبا 4/3 من مضيفه مكابي تل أبيب في المجموعة الرابعة، بينما تعادل ألكمار الهولندي مع دوندالك الأيرلندي 1/1. وسقط روما الإيطالي في فخ التعادل 1/1 مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الخامسة، فيما فاز أوستريا فيينا النمساوي على مضيفه أسترا جورجيو الروماني 3/2. وحقق ساسولو الإيطالي فوزا كبيرا 3/صفر على ضيفه أتلتيك بلباو الأسباني في المجموعة السادسة، التي شهدت أيضا فوز رابيد فيينا النمساوي على ضيفه جينك البلجيكي 3/2. وفاز أياكس الهولندي 2/1 على مضيفه باناثنايكوس اليوناني في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا تعادل ستاندار لييج البلجيكي مع ضيفه سيلتا فيغو الأسباني. وخيم التعادل 1/1 على لقاء سبورتنغ براغا البرتغالي مع ضيفه جينك البلجيكي في المجموعة الثامنة، وفاز شاختار دونتسك الأوكراني على كونيا سبور التركي 1/صفر. ولم تلعب الأرض مع أصحابها في المجموعة التاسعة التي شهدت فوز شالكه الألماني 1/صفر على مضيفه نيس الفرنسي، كما تغلب كراسنودار الروسي على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بالنتيجة ذاتها. واقتنص كاراباكا اغدام الآذاري تعادلا في اللحظات الأخيرة 2/2 من ضيفه سلوفان ليبيريتش التشيكي بالمجموعة العاشرة. وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء باوك ساولنيكا اليوناني مع ضيفه فيورنتينا الإيطالي في المجموعة ذاتها. وفي المجموعة الحادية عشرة، سقط إنتر الإيطالي أمام ضيفه هبوعيل بئر السبع 2/صفر، ولم يجد ساوثهامبتون الانكليزي صعوبة في اجتياز عقبة ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية بيضاء. وتغلب عثمانلي سبور التركي 2/صفر على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني، وانتزع فياريال الأسباني فوزا بشق الأنفس 2/1 من ضيفه زيوريخ السويسري في المجموعة الثانية عشرة.