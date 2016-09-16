﻿الدوري الألماني: البايرن يركز محلياً عقب النزهة الأوروبية… وكولن يحلم بالقمة المؤقتة

برلين – د ب أ: يعود بايرن ميونيخ لتحويل وجهته نحو المسابقة المحلية مرة أخرى، بعد خوضه أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حين يستضيف إنغلوشتات اليوم بالمرحلة الثالثة للدوري الألماني.

وواصل البايرن سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، بعدما سحق ضيفه روستوف الروسي 5/صفر في دوري الأبطال، ليحافظ على سجله خاليا من التعادل والهزيمة مع المدرب الإيطالي. وقدم الشاب جوشوا كيميتش أوراق اعتماده كأحد نجوم المستقبل في البايرن، بعدما واصل ممارسة هوايته الجديدة في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدفين في مرمى روستوف، ليحرز ثلاثة أهداف في ثلاثة أيام بعدما سجل أيضا هدفا في شالكه في المرحلة الماضية بالبوندسليغا. وقال: «الناس دائما يقولون لي أنه بمجرد تسجيلي هدفا، فإن البقية ستأتي»، فيما تلقى إشادة كبيرة من أنشيلوتي الذي قال عنه «بإمكانه ملء أي فراغ في الفريق». ومن جانبه، يحلم إنغلوشتات، الذي حصل على نقطة واحدة فقط في المرحلتين الماضيتين، بتحقيق المفاجأة خلال لقاء جاره البافاري. وصرح ماركوس كوتشينيسكي، مدرب إنغلوشتات: «ندرك أننا بحاجة ليوم نؤدي فيه بشكل مثالي كي ننتزع شيئا منهم، لكننا سنكافح لتحقيق هذا الاداء المثالي».

ويرغب بوروسيا دورتموند في العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته صفر/1 أمام مضيفه لايبزيغ، الوافد الجديد، عندما يستضيف دارمشتاد اليوم. واستعاد دورتموند قدرا كبيرا من توازنه عقب تلك الخسارة، بعدما تغلب بسهولة 6/صفر على مضيفه ليجيا وارسو البولندي في دوري الأبطال، ويطمح الفريق في تكرار أدائه النموذجي في المسابقة القارية أمام دارمشتاد. وأبدى توماس توشيل، مدرب دورتموند، سعادته بمستوى فريقه أمام ليجيا، حيث قال: «قدم الفريق أداء رائعا حقا، لعبنا بكثير من الإيمان والشجاعة، وظهرنا بشكل جيد بالفعل». وأضاف: «يسعدني أننا امتلكنا مثل ذلك الحضور، وتمكنا من تحقيق مثل تلك النتيجة». ويأمل لايبزيغ في الحفاظ على انطلاقته المثالية، حين يلاقي هامبورغ، الذي يعاني من البداية المتعثرة بحصوله على نقطة واحدة فقط في مباراتين. ويلتقي هوفنهايم مع ضيفه فولفسبورغ، فيما يواجه باير ليفركوزن مضيفه آينتراخت فرانكفورت، ويحل فيردر بريمن ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي يرغب في مداواة جراحه الأوروبية، بعدما تلقى خسارة موجعة صفر/4 أمام مضيفه مانشستر سيتي بدوري الأبطال، غير أن بريمن (متذيل الترتيب) يعاني أيضا من عدة مشاكل، بعدما ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى مدربه فيكتور سكريبنيك عقب الخسارة في المرحلتين الماضيتين. وأكد سكريبنيك: «إننا لن ندع الوضع الصعب، الذي نحن فيه، يشل تفكيرنا، وسنستمر في العمل». ويلعب ماينز وشالكه الأحد عقب مشاركتهما في الدوري الأوروبي، حيث يلتقيان مع مضيفيهما أوغسبورغ وهيرتا برلين على الترتيب.