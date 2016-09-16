﻿الدوري الإيطالي: هيغواين وإيكاردي يشعلان المواجهة الكلاسيكية بين الانتر ويوفنتوس

روما – د ب أ: تكتسب المنافسة التاريخية بين انتر ميلان ويوفنتوس مزيدا من الإثارة والتشويق عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، حيث يترقب الجميع مواجهة من نوع خاص بين ماورو إيكاردي نجم هجوم الانتر والأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس.

ونال هيغواين سريعا حب ومساندة جماهير يوفنتوس منذ انتقاله من نابولي. وأحرز كل من هيغوين وإيكاردي ثلاثة أهداف لفريقه في الدوري هذا الموسم بعد ثلاث مباريات خاضها كل فريق في المسابقة لتشتعل المواجهة بينهما يوم الأحد حيث ينتظر أن يقود كل منهما هجوم فريقه. وسجل كلا اللاعبين هدفين في مباراة فريقه مطلع هذا الأسبوع ليفوز يوفنتوس 3/1 على ساسولو وينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط ويفوز انتر على بيسكارا 2/1 ويرفع رصيده إلى أربع نقاط. ولم تكن الأمور على النحو الجيد ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا حيث سقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أشبيلية الأسباني مساء الأربعاء. وشهدت هذه المباراة فرصة رائعة ليوفنتوس سددها هيغواين في العارضة ليهدر أخطر فرصة للفريق في المباراة، فيما كان باقي لاعبي الفريق أدنى من المستوى المعهود لديهم. وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس: «أرى أننا كنا نستطيع تقديم أداء أفضل في ما يتعلق بتناقل الكرة كما افتقد الفريق القدرة على تفكيك الدفاع المنافس من خلال التمريرات… لست قلقا بشدة، وأثق بأن مستوانا سيتحسن في الوقت المهم». وخسر انتر ميلان بصورة مفاجئة في مسابقة الدوري الأوروبي امام ضيفه هابويل بئر السبع الإسرائيلي 0/2. وقال إيكاردي قائد الانتر: «من الطبيعي أن نتطلع لمباراة يوفنتوس… ولكننا لاعبون محترفون ونحتاج للتركيز في هذه المباراة». وحقق الهولندي فرانك دي بور المدرب الجديد للانتر انتصاره الأول مع الفريق بالفوز على بيسكارا لكنه يستعد الآن لمباراته الكبيرة الأولى مع الفريق والتي يلتقي فيها فريق يوفنتوس. وقال دي بور: «إنها مباراة ساحرة. سنواجه فريقا رائعا ولكننا نستطيع أن نصنع له المشاكل… نحتاج الى تحسين مستوانا في بعض الأمور لأننا نفقد الكرة بسهولة شديدة أحيانا». وأوضح: «يوفنتوس فريق لديه إمكانات جيدة. ولهذا، نحتاج للارتقاء بمستوانا. كافحنا أمام بيسكارا يوم الأحد بشكل رائع. ولهذا، حصدنا النقاط الثلاث».

وفي المقابل، سيطرت الكآبة على ميلان بعد هزيمته صفر/1 أمام ضيفه أودينيزي مطلع الأسبوع الحالي. وتنتظر ميلان مواجهة قوية أمام مضيفه سامبدوريا المتألق وذلك في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة. وقدم سامبدوريا مباراة قوية أمام مضيفه روما يوم الأحد الماضي وخسر 2/3 بسبب ركلة جزاء في نهاية المباراة. ويختتم روما مباريات المرحلة الرابعة يوم غد الأحد في ضيافة فيورنتينا وذلك بعد مشاركة كل من الفريقين في مباراته بالدوري الأوروبي. وفي إطار المرحلة الرابعة أيضا، يلتقي لاتسيو مع بيسكارا ونابولي مع بولونيا اليوم وساسولو مع جنوى وأودينيزي مع كييفو وتورينو مع أمبولي وكالياري مع أتالانتا وكروتوني مع باليرمو يوم غد الأحد.