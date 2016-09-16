﻿الدوري الانكليزي: مانشستر سيتي يطمح للحفاظ على العلامة الكاملة بقيادة غوارديولا

لندن – د ب أ: يتطلع مانشستر سيتي إلى الحفاظ على العلامة الكاملة بقيادة مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا من خلال تحقيق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري الإنكليزي عندما يستضيف بورنموث اليوم في المرحلة الخامسة، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على واتفورد الأحد.

ويأمل السيتي بقيادة غوارديولا في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري، علما أن الفريق حقق الفوز في جميع المباريات السبع التي خاضها في مختلف البطولات هذا الموسم، كما تضاعفت ثقة الفريق بعدما افتتح مسيرته في دوري الابطال بفوز ساحق 4/صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ مساء الأربعاء. ويخوض فريق غوارديولا المباراة أمام بورنموث بدون مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الأربعاء ليساهم في الفوز الكبير على مونشنغلادباخ ولكنه سيغيب أمام بورنموث للإيقاف، وستكون الثانية في العقوبة المفروضة على أغويرو لثلاث مباريات. لكن الألماني إلكاي غدوغان، الذي تعاقد معه السيتي هذا الصيف، نال إشادة غوارديولا هذا الأسبوع وقد يلعب دورا بارزا في مباراة بورنموث. وقال غوارديولا: «أظهر غندوغان مدى تألقه… بعد غياب عن الملاعب ثلاثة أو أربعة شهور يبدو متيقظا كما أنه لاعب جيد بالفعل أمام المرمى. إمكانياته ستساعدنا كثيرا». وأثار غوارديولا روحا جديدة من النشاط والحيوية والتألق في الفريق منذ تولى تدريبه هذا الصيف، وبدا المدرب الاسباني سعيدا بالتحية الحارة من الجماهير للفريق بعد الفوز على مونشنغلادباخ. وقال: «مع ما قدمه هؤلاء اللاعبون منذ البداية في مبارياتنا داخل وخارج ملعبنا، يستحق اللاعبون هذه التحية الحارة».

وتبدو مهمة توتنهام سهلة حين يلتقي الأحد سندرلاند الذي يقبع في قاع المسابقة بنقطة واحدة من المباريات الأربع حتى الآن حيث قدم سندرلاند بداية سيئة أخرى في الموسم الحالي. والآن، سيكون مطالبا بخوض واجهة صعبة أخرى أمام توتنهام الذي بدأ الموسم بشكل جيد رغم هزيمته منتصف هذا الأسبوع في بداية مسيرته بدوري الأبطال. وقال دانكان واتمور مهاجم سندرلاند إن اللاعبين على اتفاق تام بضرورة الخروج من هذه الكبوة. وأوضح: «الجميع يتحمل المسؤولية… نعلم أننا نستطيع تقديم أداء أفضل وهذا ما نريده أمام توتنهام». ويحل ستوك ضيفا، الذي يقبع أيضا في المركز الاخير بفارق الأهداف فقط خلف سندرلاند، ضيفا على كريستال بالاس في مباراة أخرى الأحد. ويعاني ستوك من افتقاد الثقة ولكن مارك بوين المدرب المساعد للفريق أكد ان الفريق سينتشل نفسه من هذه الكبوة بشكل عاجل.

أما مانشستر يونايتد، وبعد الهزيمة المفاجئة 1-صفر في الدوري الأوروبي أمام فينورد الهولندي، قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إنه سيعود للعب بالتشكيلة الدائمة عندما يواجه واتفورد الأحد. وأجرى مورينيو تغييرات كثيرة على تشكيلة الفريق في روتردام عندما أراح عددا من اللاعبين، ومنهم قائد الفريق وين روني وأنطونيو فالنسيا ولوك شو لكن الفريق المليء بالنجوم خسر نتيجة هدف متأخر بعد أداء متواضع. وبالتأكيد سيسعى مدرب ريال مدريد وتشلسي السابق لتحقيق الفوز بعد ثاني هزيمة على التوالي خلال الموسم الحالي عندما يحل ضيفا على واتفورد. وقال: «ندرك أننا أرحنا لاعبين مثل فالنسيا وشو لذا فإننا سنعود للتشكيلة الدائمة بدون اجراء الكثير من التغييرات عليها». ويحتل يونايتد، الذي خسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم أمام جاره مانشستر سيتي السبت الماضي، المركز الرابع. ويلتقي وست بروميتش ألبيون مع وستهام وليستر حامل القب مع بيرنلي وهال مع أرسنال وإيفرتون مع ميدلزبره اليوم وساوثهامبتون مع سوانزي الأحد.