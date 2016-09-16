﻿الدوري الاسباني: برشلونة يسعى إلى استعادة انتصاراته المحلية… والريال يتطلع لمعادلة الرقم القياسي لمنافسه

مدريد – د ب أ: بعد هزيمته المفاجئة 1/2 أمام ألافيس السبت الماضي لاعتماده على فريق يضم عددا من العناصر الاحتياطية، سيدفع برشلونة بقوته الضاربة في المباراة المرتقبة أمام ليغانيس اليوم ضمن مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الأسباني.

ويحرص برشلونة على استعادة توازنه في الدوري الأسباني سريعا والعودة لعزف نغمة الانتصارات المحلية من خلال المواجهة مع ليغانيس الصاعد هذا الموسم. وكان برشلونة أهدر ثلاث نقاط السبت الماضي أمام آلافيس العائد للدرجة الأولى هذا الموسم وخسر 1/2 نظرا لمشاركته في المباراة بفريق يعتمد بشكل كبير على العناصر الاحتياطية. وبرهن برشلونة عمليا على أن الخسارة أمام آلافيس كانت كبوة عابرة حيث اكتسح الفريق الكتالوني ضيفه سيلتك الاسكتلندي 7/صفر في افتتاح مسيرته بدوري الأبطال. وقال خوردي ألبا، أحد اللاعبين الذين أراحهم المدرب لويس إنريكي في مباراة ألافيس: «يجب أن نعوض النقاط الثلاث التي أهدرناها سريعا. يجب ألا نكون بهذا الكرم مجددا». ولم يكشف إنريكي علانية عن خيبة أمله في العناصر الاحتياطية التي دفع بها أمام آلافيس لكنه أكد هذا عمليا من خلال الدفع بكل عناصره الأساسية في لقاء سيلتك ما ساهم في فوز الفريق بهذه النتيجة الكبيرة. وقال إنريكي: «رأينا الليلة برشلونة الحقيقي، فريق يتسم بالسرعة والدقة والجرأة». لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة تماما في مباراته أمام ليغانيس الذي قدم بداية جيدة في أول ظهور له بالدرجة الأولى حيث يحتل المركز الثالث عشر حاليا. وقال بابلو إنسوا مهاجم ليغانيس: «يتعين علينا فعل كل شيء بشكل صائب للتغلب على برشلونة كما نحتاج لبعض الحظ، لكن أحدا لم يتخيل تغلب آلافيس على برشلونة، وانظروا ماذا حدث». وتقام مباراة برشلونة وليغانيس اليوم في فترة الظهيرة وهو الموعد المثير للجدل، والذي لا يحظى بتأييد كبير في أسبانيا لكنه محاولة من رابطة الدوري الأسباني لتوسيع قاعدة المشاهدة للدوري الأسباني في السوق الآسيوية.

وفي اليوم ذاته، يسعى أتلتيكو مدريد إلى تأكيد تحسن مستواه من خلال المباراة أمام ضيفه سبورتنغ خيخون الذي فاجأ الجميع باحتلاله المركز الثالث حالياَ. ويحل أشبيلية الثاني ضيفا على إيبار الذي يصعب التغلب عليه في ملعبه الصغير كثير الضوضاء. ويلتقي اسبانيول مع ريال مدريد في أبرز مباريات الأحد المقبل ضمن هذه المرحلة حيث يتطلع الريال إلى تحقيق الفوز لمعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الأسباني والمسجل باسم برشلونة عندما حقق 16 انتصارا متتاليا عام 2011. ولم يتوقف مشجعو برشلونة عن التوبيخ والسخرية من اسبانيول طيلة هذا الأسبوع مؤكدين أن الفريق يعمل دائما على تقديم عروض أمام جاره برشلونة أقوى من عروضه أمام الريال. وأكد مشجعو برشلونة أنهم سيسعدون لمعادلة الريال الرقم القياسي لبرشلونة من خلال الفوز على اسبانيول.

ويحتاج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال إلى حسم المفاضلة بين مهاجميه الفرنسي كريم بنزيمة والأسباني ألفارو موراتا بعدما نزل موراتا بديلا لبنزيمة في مباراة الأربعاء أمام سبورتنغ لشبونة وسجل هدف الفوز 2/1 في بداية مسيرة الفريق بدوري الأبطال. كما يسعى كل من سلتا فيغو وبلنسية المتأزمين إلى حصد النقطة الأولى خلال مباريات الأحد، حيث يحل فيغو ضيفا على أوساسونا وبلنسية ضيفا على أتلتيك بلباو. وإذا واصل الفريقان مسلسل الهزائم، سيضاعف هذا من الضغوط على مدربيهما إدواردو بيريزو (سلتا فيغو) وباكو أيستيران (بلنسية) المرشحين ليكونا أول المقالين هذا الموسم. ويلتقي لاس بالماس مع ملقة اليوم وفياريال مع ريال سوسييداد الأحد، فيما تختتم المرحلة بلقاء ألافيس مع ديبورتيفو لاكورونيا الاثنين.