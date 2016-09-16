﻿طرابلس تهزم أصوات الرصاص وليالي الشمال لم تعد حزينة

بيروت – «القدس العربي» : استطاعت مدينة طرابلس في شمال لبنان أن تنفض عنها صبغة التعصّب وأخبار التقاتل والانفجارات بتحويل لياليها وأمسياتها التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك إلى ليالي صخب وفرح وتألق من خلال مهرجاناتها الدولية للعام 2016 ، والتي أحياها على التوالي راغب علامة وعاصي الحلاني في سهرتين حالمتين أعادتا إلى طرابلس الفيحاء عروسة الشمال زهو الفنّ والفرح والبهجة والأعياد، التي لم تعهدها المدينة منذ أكثر من خمس سنوات، وحوّلتا ليالي الشمال الحزينة إلى ليال سعيدة سنظل نذكرها دوماً لأن أصوات الموسيقى هزمت وانتصرت على أصوات الرصاص، وأطلقت خلالها البالونات الهوائية بدلاً من المفرقعات النارية في إشارة واضحة إلى أن طرابلس ترفض رفضاً قاطعاً أي نوع من أنواع الرصاص والمفرقعات.

وقد اهتزّ الشارع الطرابلسي فرحاً بسهرة راغب علامة الذي خطف الحضور الآتي من مختلف المناطق اللبنانية، والذي غصّت به ساحات وباحات معرض رشيد كرامي الدولي لحوالي ساعتين من الوقت، إلى عالمه الخاص المليء بالابداع والسحر والاضواء والتالق، وقد غنّى للسلام وللحب والعشق ونادى «بنت السلطان» قائلاً لها «شفتك تلخبطت «ولم ينس أن يقدّم لها أغنيته «قلبي عشقها والعيون» وسواها من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت حماسة الحضور، الذي بقي يرّدد أغانيه عن ظهر غيب ووقف مصّفقاً وهاتفاً لعلامة، الذي شكّل حضوره علامة فارقة في المهرجانات والحفلات الطرابلسية التي لم تأبه إلى بعض الأصوات التي رفعت معلنة معارضتها لاقامة الحفلات.

وقد أعرب علامة عن عمق محبته لطرابلس ولوجوده في معرض رشيد كرامي الدولي، هذه التحفة المعمارية التي سماها واعتذر من طرابلس ومن أبنائها لأنه كان مقصّراً بحقها متوّجهاً اليها بالقول: «أريد أن أعتذر من طرابلس لأنني فكّرت في وقت من الأوقات أن طرابلس يمكن أن تفقد هويتها، لكن الفيحاء بقيت وستبقى وستكون أجمل وأجمل مع أهلها المخلصين»، كما شكر رئيسة جمعية «طرابلس حياة» المحامية سليمة أديب ريفي على دعوتها له.

ولم تقّل السهرة الثانية لمهرجانات طرابلس الدولية مع عاصي الحلاني نجاحاً وسحراً وابداعاً عن سابقتها مع علامة إذ اندفعت بحماسة قوية وبألوان ساحرة حولّت ليل طرابلس إلى نهار مشرق مشعّ بالفنّ والصخب والابداع .

وقد أشعل الأجواء في مدينة طرابلس التي غنى لها من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، مفجراً قنبلة فنية في أرجاء المسرح الذي اهتّز تحت خبطة أقدام فرقة الدبكة البعلبكية التي رافقت عاصي وقد تجاوز عدد أفرادها 20 شخصاً.

ومع عاصي الذي «أحب الليل» تفاعل الجمهور للغاية معه منذ أن اعتلى المسرح مفتتحاً السهرة بالنشيد الوطني اللبناني ومهنئاً الحضور بعيد الأضحى المبارك وبهذه المهرجانات التي حوّلت طرابلس من مدينة الأشباه والموت والاقتتال إلى مدينة تحبّ الحياة والفن والسهر وترفض الحرب والعنف، كما تمنى أن تتكرر مثل هذه النشاطات سنوياً تعبيراً عن محبة أبناء المدينة للسلام والمحبة والاستقرار.

واختتمت مهرجانات طرابلس الدولية مع سهرة مميزة ضخمة أحياها القيصر كاظم الساهر، ولم يكن من داع للسؤال مع الساهر «هل عندك شكّ» بأنها من أجمل السهرات واضخمها؟

تجدر الاشارة إلى أن الإعلامية ريمي درباس قدمت مهرجانات طرابلس التي حضرها وزير العدل اللواء أشرف ريفي والقنصل الفخري لجمهورية سيراليون في لبنان الشيخ دونالد روي عبد وعقيلته الشيخة جوليانا ورئيسة لجنة المهرجانات المحامية سليمة أديب ريفي وحشد كبير من الفاعليات والإعلاميين.