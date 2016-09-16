العراق.. أكراد سوريون يندّدون باحتجاز “ب ي د” أعضاء بـ “المجلس الوطني الكردي”

أربيل- الأناضول- نظّم أكراد سوريون في الإقليم الكردي بشمالي العراق الجمعة مظاهرات، احتجاجاً على احتجاز تنظيم “ب ي د” أعضاءً لـ “المجلس الوطني الكردي” السوري منذ أكثر من شهر، في مناطق سيطرته بمحافظة الحسكة السورية.

وندد المتظاهرون في مخيم “باسرما” للاجئين، الذي يبعد 65 كم عن أربيل، بممارسات “ب ي د” القمعية تجاه معارضيه، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “ب ي د خائن”، و”لا لإرهاب ب ي د”، و”ب ي د والأسد وجهان لعملة واحدة”، و”إرهابكم لا يخيفنا”، مطالبين بإطلاق سراح أعضاء المجلس.

وقال عادل ديلاني، الإداري في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في سوريا لـ “الأناضول”، إنهم أقدموا على تنظيم المظاهرة للتعبير عن دعمهم لمحتجزي “المجلس الوطني الكردي”، من قبل عناصر “ب ي د”.

وأوضح ديلاني أن “ب ي د” “يمارس اعتقالات تعسفية بحق الأكراد السوريين”، مشدداً على أنهم لن يرضخوا لضغوطات التنظيم، وسيواصلون جميع أنواع الحراك المدني في هذا الإطار.

من جانبه قال دورسون أحد أعضاء “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، إنه لا يمكن القبول باحتجاز أعضاء “المجلس الوطني الكردي”، موضحاً أنهم سيسعون جاهدين لإيصال أصواتهم من أجل فك احتجازهم من معتقلات “ب ي د”.

واعتقل تنظيم “ب ي د” في 16 آب/ أغسطس الماضي، عشرات من القياديين وأعضاء “المجلس الوطني الكردي”، فضلاً عن ناشطين سياسيين مستقلين في مدينتي القامشلي وعامودا بمحافظة الحسكة (شرقي سوريا)، أثناء تشييع جنازة أحد عناصر قوات تتبع المجلس، قتل خلال مواجهات مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، شمالي العراق.

ومن خلال دعوات أرسلها أعضاء من “المجلس الوطني الكردي” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، تضامناً مع “المعتقلين السياسيين” في سجون “ب ي د”.