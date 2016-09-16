قوات أمريكية خاصة تساند عملية عسكرية تركية ضد “الدولة الإسلامية” في سوريا





واشنطن- د ب أ- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الجمعة إن عدداً من أفراد القوات الخاصة الأمريكية في سوريا من المتوقع أن يساندوا هجوماً عسكرياً تركياً في شمال البلاد بناء على طلب من أنقرة .

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الالمانية “د ب أ” إن الجنود انتشروا بالفعل، مضيفاً أنهم سيقومون بدعم وحدات تركية ومقاتلي المعارضة السورية المعتدلة في تحرير المنطقة الحدودية من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتعتبر عملية نشر قوات بالنسبة للولايات المتحدة أمراً حساساً، لأن تركيا- بعد أن شنّت هجوماً في آب/أغسطس الماضي- تحاول منع السوريين الأكراد من الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وامتنع المتحدث عن تقديم تفاصيل عن عدد الجنود المشاركين. وأضاف أن القوات التي ستشارك هي جزء من ما يقرب من 300 عنصر من القوات الخاصة تعمل هناك بالفعل. وامتنعت وزارة الدفاع أيضا عن إعطاء تفاصيل بشأن أنشطة عناصر القوات الخاصة في المنطقة، سوى الإشارة إلى أنهم يشاركون في التدريب، وتقديم المشورة والدعم.