روسيا تقول إن أمريكا ترفض إطلاع مجلس الأمن على وثائق اتفاق الهدنة في سوريا

نيويورك- رويترز- قالت روسيا يوم الجمعة إن من غير المحتمل، على ما يبدو، أن يوافق مجلس الأمن الدولي على اتفاق بين موسكو وواشنطن لوقف إطلاق النار في سوريا، لأن الولايات المتحدة لا تريد إطلاع المجلس، المؤلف من 15 عضواً، على الوثائق التي توضح تفاصيل الاتفاق.

وكان من المقرر أن يطلع سفيرا روسيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين وسمانثا باور مجلس الأمن على تفاصيل الاتفاق خلال جلسة مغلقة يوم الجمعة، ولكن ذلك أُلغي في آخر دقيقة.

وقال تشوركين “نعتقد أننا لا نستطيع أن نطلب منهم (أعضاء مجلس الأمن) أن يدعموا الوثائق التي لم يطلعوا عليها”، مشيراً إلى عدم وجود موقف موحّد في إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الاتفاق.

وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إنها لم تستطع الاتفاق مع روسيا على طريقة لإطلاع المجلس على التفاصيل “لا تعرض للخطر أمن تنفيذ الترتيب .

“الآن نركز على تنفيذ الاتفاق الذي توسط فيه وزير الخارجية (جون) كيري ووزير الخارجية (الروسي سيرجي) لافروف، ولاسيما الحاجة الماسة لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين الذين يحتاجونها”.