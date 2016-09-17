البيت الأبيض يقول إن أوباما قلق بشأن وقف الحكومة السورية تدفق المساعدات الإنسانية

واشنطن - رويترز – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أبدى قلقه العميق إزاء مواصلة الحكومة السورية وقف تدفق المساعدات الإنسانية على الرغم من تراجع العنف في البلاد في أعقاب هدنة رتبتها الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، إن أوباما “شدد(خلال اجتماع مع مساعديه للأمن القومي) على أن الولايات المتحدة لن تمضي قدماً في الخطوات التالية في الترتيب مع روسيا إلى أن نرى سبعة أيام متواصلة من تراجع العنف واستمرار وصول المساعدات الإنسانية.”