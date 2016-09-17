استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس- أ ف ب – استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي السبت بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وادعى الجيش الاسرائيلي في بيان، ان فلسطينياً قام بطعن جندي اسرائيلي السبت عند نقطة مراقبة بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، قبل ان يقتله الجنود الاسرائيليون في رابع هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.

وزعم البيان، ان المهاجم سحب سكيناً خلال تدقيق امني روتيني في تل الرميدة ضاحية الخليل وتسبب بجرح الجندي. واضاف ان “القوات المتمركزة في المكان اطلقت النار على المهاجم ما ادى الى مقتله”.