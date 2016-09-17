رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة بعد بحث آخر التطورات

القاهرة - د ب أ – غادر القاهرة السبت فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، عائداً على رأس وفد بطائرة خاصة إلى طرابلس بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها آخر التطورات في ليبيا .

وقالت مصادر مطلعة شاركت في وداع السراج بمطار القاهرة، “التقى رئيس الحكومة الليبية خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية والليبية المقيمة في مصر، حيث بحث آخر التطورات في الأراضي الليبية خاصة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي الليبي”.

يذكر أن مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا كان قد وصل إلى القاهرة الجمعة لبحث آخر التطورات الليبية .