مقتل 4 اشخاص واصابة 5 آخرين في انفجار وسط افغانستان

كابيسا - د ب ا – قال مسؤول السبت، ان ما لايقل عن أربعة أشخاص قتلوا واصيب خمسة آخرون في تفجير قنبلة زرعت بجانب أحد الطرق استهدف سيارة مفتش عام سابق في اقليم كابيسا وسط افغانستان.

وصرح رئيس المجلس الاقليمي حسين سانجاني لوكالة باجوك للانباء الافغانية ان الانفجار وقع في منطقة نيجراب بعد ظهر الجمعة.

وأضاف ان اربعة من اقارب المفتش العام السابق لوزارة الداخلية عبد الحيكم نيجرابي قتلوا وأصيب خمسة آخرون في الانفجار.

وتابع سانجاني ان المفتش العام السابق نجا من الهجوم بدون اي اصابات .

غير ان المتحدث باسم الشرطة نجيب الله اميني، قال ان ثلاثة عناصر من القوات الخاصة قتلوا وأصيب رابع في انفجار القنبلة قرب منقطة نيجراب .

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير .

يذكر أن حركة طالبان تشن هجمات ضد قوات الأمن الافغانية باستخدام القنابل التي تزرع على جوانب الطرق .