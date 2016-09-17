بوتين: لن نتخطى الأمريكيين في الكشف عن اتفاقنا حول سوريا

بشكيك - د ب ا -أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تفصح عن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا ما لم تلمس الرغبة في ذلك لدى واشنطن.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحافي على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في بشكيك السبت، إن بلاده تلتزم تماماً بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن سوريا ، و يتوقع ان تكون الولايات المتحدة أمينة في تطبيقه، بحسب وكالة انترفاكس الروسية .

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة تطمحان لإحلال السلام في سوريا وأن هدفهما المشترك يتمثل في مكافحة الإرهاب الدولي، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف يحتم على الجانبين إظهار أكبر قدر من الشفافية والمصداقية تجاه بعضهما البعض.

واعتبر بوتين أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في سوريا، تتمثل في عجزها عن الفصل ما بين المعارضة “السليمة” والارهابيين.

وتابع ان روسيا لا تلمس في الوقت الراهن فصلاً بين المعارضة والارهابيين ، وإنما محاولات من جانب الارهابيين لإعادة حشد صفوفهم، حيث يسعون إلى تغيير مسمياتهم و”الحفاظ على قدراتهم القتالية، وهذا أمر محزن”.

يذكر ان روسيا والولايات المتحدة توصلتا في التاسع من الشهر الجاري الى اتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في جميع انحاء سوريا ، مع استثناء جبهتي فتح الشام(النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الاسلامية، وايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة والعمل على الانتقال الى حل سياسي للازمة.