تنظيم “ب ي د” يزيل أعلاماً أمريكية بعد رفعها بـ”تل أبيض” السورية

شانلي أورفا - الأناضول – أزال تنظيم “ب ي د”، الجناح السوري لمنظمة “بي كا كا”، السبت، ثلاثة أعلام أمريكية، كان رفعها أمس الأول، فوق مبانٍ يسيطر عليها في مدينة “تل أبيض” السورية.

وأفاد مراسل “الأناضول” في ولاية “شانلي أورفا” التركية الحدودية مع سوريا، أن التنظيم أزال ثلاثة من الأعلام الأمريكية، التي رفعها مسلحو “ب ي د”، الخميس الماضي، في منطقة “منبطح”، فيما لا يزال علم آخر يرفرف فوق مبنى الجمارك عند مدخل “تل أبيض”.

وأشار أنه من الممكن رؤية العلم، من قضاء أقجة قلعة في ولاية “شانلي أورفا”.

وسبق لمسلحي “ب ي د”، أن رفعوا الأعلام الأمريكية في محيط قرية “رافع″ شمال مدينة منبج السورية، في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتقول مصادر محلية، إن التنظيم يحتمي بالعلم الأمريكي.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بيتر كوك، قال الخميس الماضي، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مقر البنتاغون، إنه لم يشاهد الأخبار بخصوص تعليق مسلحي تنظيم “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا”، العلم الأمريكي فوق مبنى يقيم فيه عدد كبير من عناصر التنظيم بمدينة تل أبيض السورية.

وأضاف المتحدث “قلنا لشركائنا في السابق، بعدم تعليق العلم الأمريكي من تلقاء أنفسهم”، مبيناً: “لا علم لي بالحادث الأخير، إلا أنه لو كان هناك شيء من هذا القبيل سنتحدث مع شركائنا”.

وأفاد مسؤول آخر في البنتاغون، عقب المؤتمر الصحافي، مفضلاً عدم نشر اسمه، “نقوم ببحث الموضوع″.

وكانت واشنطن قد وعدت أنقرة بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (مدعومة أمريكياً، ويشكل مسلحو “ب ي د” عمودها الفقري) ستنسحب من المنطقة نحو شرق نهر “الفرات”، عقب الانتهاء من عملياتها ضد “تنظيم الدولة”.