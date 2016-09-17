ملحم بركات يخرج عن صمته ويوضح طبيعة المرض الذي أصابه

بيروت ـ خرج الموسيقار ملحم بركات عن صمته، ليكشف حقيقة الانباء التي انتشرت امس الجمعة بشكل واسع، والتي تحدثت عن اصابته بمرض السرطان.

وقال بركات في تصريحاتٍ إذاعية: “أنا أمضيت أسبوعا في المستشفى أعاني من وجع في الظهر قد يتطلب عملية جراحية، الله يسامح من كتب هذا الخبر لأجل أن يرفع نسبة المبيع فقط”.

وفي تصريح آخر للموسيقار ملحم بركات: “أنا بخير في منزلي ولم أدخل العناية الفائقة إلا في عقول أصحاب أقلام الصحافة الصفراء الكاذبة”.

بدورها، صرحت رندا بركات زوجة ملحم بركات أنه بخير وهو يعاني من وجع في ظهره قد يتطلب عملية جراحية ووضعه ليس خطراً على الإطلاق.

وعاد الشاعر نزار فرنسيس المتواجد إلى جانب الموسيقار بركات في مستشفى أوتيل ديو، وقال إن أبو مجد لديه مشكلة كبيرة في ظهره أدت إلى إلتهاب قوي وأن الأطباء لم يستطيعوا أن يحددوا أو يجزموا ما هو هذا الإلتهاب، ولكن الموسيقار ليس في العناية الفائقة.