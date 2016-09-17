ميركل: “أنا مستشارة” أعمل في مكتب المستشار

برلين - د ب أ – تطرقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إلى موضوع الاستخدام اللغوي الذي لا يفرق بين الأشخاص حسب جنسهم.

وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل السبت :” أعتقد أنه يجب التفكير في هذا الأمر بطريقة عملية”.

وقالت ميركل إن مكتبها الرسمي لا يزال يحمل اسم “مكتب المستشار” رغم أنني “مستشارة” ورغم أن أوراق مكاتباتي تحمل وصف /المستشارة/”.

وأشارت ميركل إلى أن الجامعات استخدمت لفظا للتغلب على تعبير”الطلاب والطالبات” المستخدم منذ فترة طويلة ليشمل الجميع.

ورأت ميركل أنه لا ينبغي تغيير كل المصطلحات على الفور، ولكن يمكن استحداث مواد جديده وتطبيقها ببطء.

جاءت هذه التصريحات لميركل بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مجلس ضبط المعايير المكلف بالقضاء على البيروقراطية.