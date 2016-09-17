الكويتية سلوى المطيري تتوعد بقتل النجمة الاماراتية أحلام وسلخ جلدها

الكويت ـ ردّت الصحافية الكويتية مي العيدان على تهديد الكويتية المثيرة للجدل سلوى المطيري النجمة الاماراتية أحلام، “بقتلها وسلخ جلدها” إذا ما حاولت الأخيرة التعرض لها.

ونشرت العيدان شريطاً مصوراً عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” يظهر تهديد المطيري، مردفةً اياه بتعليق جاء فيه “والله عيب هالكلام وهالمفردات متضايقة من شي تكلمي والكل يسمعج لكن هالكلام يعاقب عليه القانون لان لا اهو انتقاد ولا وجهة نظر واحلام ما تضر احد ولا تبعث احد يظر احد ولا ماكانت ترفع قضايا على الناس اللي تسيء لها اللي يضر الناس ما يلجىء للقانون أبدا”، وفقاً لمجلة “لها”.

ورأت العيدان أن أحلام اذا ارادت ان تؤذي احداً لكانت اذت بعض صحافيي لبنان الذي اساؤوا لها وفق تعبير الصحافية الكويتية التي اعتبرت ان لبنان “ام الفوضى اللي يبي يصفي احد قيمته 1000 دولار”.

وختمت “احلام لجأت للقضاء اتمنى سلوى المطيري تراجع نفسها بهالكلام لان عيب مايطلع من بنت قبائل مثلها والنعم في المطران كلهم”.