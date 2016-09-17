زوجها السعودي الخمسيني ضربها وأجبرها على تدخين الحشيش فخلعته بالمحكمة

الرياض ـ قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بخلع امرأة عشرينية من زوجها الخمسيني، بعد ثبوت اتهاماتها له، بضربها وتعنيفها، وتعاطي الحشيش وإجبارها على تعاطيه معه.

وذكرت الزوجة في اتهاماتها أنّ زوجها يعنفها ويضربها ويتعاطى الحشيش ويجبرها على تعاطيه معه، وفي كل مرة ترفض، تتعرض للشتم بألفاظ بذيئة وللضرب المبرح، وتهديدها بأخذ أبنائها، ورغم أنها تركته مرارًا إلا أنها في كل مرة اضطرّت للرجوع لأجل الأولاد.

وقدمت الزوجة تقريرا طبيًا من المستشفى يوضح حالتها الصحية وحقيقة اعتداء زوجها عليها.

وأوضح المصدر أنّ الزوج أنكر بداية التهم الموجّهة إليه، لكنه عاد وأقرّ بها، مبررًا اعتداءاته المتكررة بسبب خروجها الدائم من المنزل وتأخرها لساعات طويلة. حسب ما ذكر موقع “ارم نيوز” الاماراتي

ولفت المصدر إلى أنّ القاضي أمر بالتحرّي عن الزوج، وتبيّن أنه سجن مرتين سابقا على خلفية تعاطيه المسكر والحشيش، ما أثبت صدق أقوال الزوجة، فأصدر لها حكمًا بالخلع، وحق حضانة أبنائها الثلاث، وحقها في مقاضاة زوجها أمام المحكمة بسبب تعديه بالضرب والتعنيف.